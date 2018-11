Ingressos para Ceará x Vasco estão esgotados

A Arena Castelão vai lotar neste domingo (2), às 16 horas (horário local), quando o Ceará reencontra o torcedor após garantir presença na Série A. Com ingressos a partir de R$ 20, o clube alvinegro anunciou na tarde desta quarta-feira (28) que estão esgotados os ingressos para o confronto diante do Vasco, última partida da temporada. Um lote de ingressos foi separado para novas adesões de sócios-torcedores. Mais de 35 mil foram vendidos. A expectativa é de mais de 57 mil no Castelão.

>Torcida lota treino do Ceará antes de duelo contra o Vasco

A expectativa é promover uma grande festa no estádio, que vai receber também a despedida de centroavante Arthur - negociado com o Palmeiras. Apesar da campanha irregular, o Vovô contou com o apoio das arquibancadas desde o início da competição. Como mandante, a média é de 26.459 pagantes, 6ª maior da elite do futebol brasileiro. Além disso, o Alvinegro também apresenta dois públicos entre os 10 principais do Brasil.

A partida, além de valer a vaga na Copa Sul-Americana para o Ceará - uma vitória o classifica - pode ser decisiva para a manutenção do Vasco na primeira divisão, uma vez que o time carioca ocupa a 15ª posição, com 42 pontos. O Vozão é o 13º com 43 pontos.