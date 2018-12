Grêmio vende goleiro Marcelo Grohe para time da Arábia Saudita

O goleiro do Grêmio, Marcelo Grohe, foi vendido para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O clube do Rio Grande do Sul fez o anúncio nesta quinta-feira (27). O novo clube está na penúltima posição do Campeonato Árabe, com seis pontos.

>Ceará recebe proposta do Grêmio por goleiro Éverson

A diretoria do Grêmio entendeu que a proposta do Al-Ittihad era vantajosa e liberou o goleiro para a negociação. A sua saída do clube vai render ao menos 3 milhões de dólares, aproximadamente R$ 11,6 milhões, ao clube da cidade de Porto Alegre. Titular pelo Grêmio há cinco anos e com mais de 200 jogos, o jogador disputou 45 partidas na última temporada.

Valdívia

Sem adaptação na Arábia, Valdívia negocia retorno com o Internacional divulgação

O Al-Ittihad também quer rescindir o contrato o meia-atacante Valdívia, de 24 anos, mas o Internacional não aceitou o rompimento antes do prazo determinado. O clube árabe pagou 3,5 milhões de euros, R$ 15,6 milhões, pelo empréstimo do atleta cuja cláusula de compra ao fim do período é de 10 milhões de euros (R$ 44,5 milhões). O jogador só atuou apenas em oito partidas, com um gol.