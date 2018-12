Ceará recebe proposta do Grêmio por goleiro Éverson

Na tarde desta quinta-feira (27), foi anunciada a venda do goleiro Marcelo Grohe para Al Ittihad (clube da Arábia Saudita). Após confirmar a transação do camisa 1, o Grêmio já está de olho no mercado em busca de um novo jogador para a posição. O clube tem negociado a contratação do goleiro Everson.

O clube gaúcho já fez uma proposta pelo goleiro, e agora negocia diretamente com a diretoria do Vovô. O presidente do Ceará, Robinson de Castro, admite que o jogador só sai com o pagamento da multa, de cerca de R$ 6 milhões.

"Existem interesse e proposta (do Grêmio), mas são coisas que quem está decidindo são as diretorias. São grandes clubes. O jogador tem contrato com o Ceará. O Everson é doido pelo Ceará. Eu tenho contato com o Ceará, quem define é o clube. É bem pago no Ceará, é querido. O presidente (Robinson de Castro) vem conversando com ele, é quem decide, está fazendo um grande time. Quem decide são os clubes", garantiu o empresário do jogador, Lenilson Santana, ao GloboEsporte.com.

Everson tem 196 jogos pelo Vovô e um gol, marcado de falta diante do Corinthians na Série A do Brasileiro deste ano. Everson atuou pelas categorias de base do São Paulo, profissionalizou-se, rodou por algumas equipes até chegar ao Ceará. Chegou ao Alvinegro, em 2015, ganhou espaço no grupo e foi um dos destaques da posição no Campeonato Brasileiro. Na Série A, o arqueiro soma 65 jogos.