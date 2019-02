Ferroviário estreia na segunda fase do Estadual com goleada

Foi um passeio do Ferroviário no PV, diante do Atlético/CE, na tarde deste domingo (3). O time coral aplicou 4x1 na estreia de ambos na segunda fase do Campeonato Cearense. Os corais devolveram a derrota, visto que o Ex-Uniclinic havia atrapalhado a vida do Ferrão na primeira fase, ao vencer por 3 a 2.

O Ferroviário marcou o primeiro gol aos 11 minutos, quando Enercino cruzou da esquerda, rasteiro e Edson Cariús deu um carrinho para alcançar a bola e tocar entre as pernas do goleiro Marcelo: 1x0.

Aos 17 minutos, o lateral Lucas Mendes lançou na área e Enercino cabeceou, mesmo de costas e marcou o segundo gol. Aos 24 minutos, o goleiro Marcelo foi cobrar o tiro de meta e deu a bola no pé de Cariús, que chutou de esquerda e marcou 3x0.

Edson Cariús foi substituído no intervalo, contundido em lance de bola dividida com o goleiro do Atlético. Isaac Prado entrou em seu lugar e fez o quarto gol aos 8 minutos. Klenisson cruzou da direita e Isaac Prado recebeu e chutou de esquerda, fazendo o quarto gol. No finalzinho, aos 45, em cruzamento de Alex Barros, Alan, que acabara de entrar no Atlético, cabeceou e diminuiu para 1x4. Na próxima quinta-feira, às 20 horas (hora de Fortaleza), o Ferroviário enfrenta o Corinthians, no Estádio do Café, pela Copa do Brasil.