Com Roger "garçom", Vovô estreia com goleada no Campeonato Cearense

O Ceará começou com o pé direito no Campeonato Cearense 2019. Com dois gols de Chico e de Matheus Matias e com um Roger atuando como 'garçom', o Vovô goleou o Floresta na primeira partida da segunda fase do Estadual. Com o resultado, o time alvinegro somou três pontos e pulou para liderança do grupo único, ultrapassando o Ferroviário no saldo de gols. O time da Barra também goleou o Atlético/CE por 4 a 1.

A partida marcou a estreia de Roger com a camisa alvinegra. Principal aposta para a função de atacante de área, ele não marcou mas se destacou por dar passes aos companheiros que resultaram em gols. Dos 4 marcados pelo Vovô, três tiveram passe do atacante.

Chico foi um dos nomes do jogo, marcando duas vezes. Matheus Matias também fez dois Foto: Helene Santos

Logo aos 5 do primeiro tempo, ele recebeu na direita e cruzou rasteiro. A zaga do Floresta bateu cabeça e Chico recebeu na marca do pênalti, chutando firme no ângulo. Com a vantagem, o time de Lisca administrou até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Alvinegro voltou a pressionar. Chico recebeu passe de Roger e chutou firme no ângulo esquerdo novamente. Daí, a porteira se abriu para o Floresta. Em nova jogada pela direita, Roger novamente deu passe rasteiro para o meio da área. Matheus Matias recebeu e só empurrou para o fundo do gol.

Com tranquilidade, o Ceará criou mais oportunidades. Em bola rebatida, aos 35 minutos da segunda etapa, novamente Matheus Matias acertou bonito chute da entrada área. 4 a 0 e o Vozão apenas administrou até o fim.

Agora o Ceará volta a jogar na quarta-feira (6), em partida importantíssima válida pela Copa do Brasil. Time vai a Caruaru enfrentar o Central/PE.

Jornalistas analisam estreia do Ceará no Campeonato Cearense