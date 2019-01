"Falta um detalhe", afirma Lisca sobre transferência do goleiro Everson para o Santos

Treinador do Ceará, Lisca deu entrevista coletiva após a goleada sobre o Sampaio Corrêa/MA, nesta quinta-feira (18), na Arena Castelão, pela estreia da Copa do Nordeste, e confirmou que "falta um detalhe" para a transferência de Everson ao Santos. O goleiro chegou ao Vovô na Série B do Campeonato Brasileiro 2015 e desde então tem sido um dos principais destaques da equipe Alvinegra.

"A situação é bem clara: o Santos está fazendo uma proposta, falta ainda um detalhe de acerto e a gente deu esse prazo até domingo (20). Se o negócio ocorrer, ele vai para o Santos. Se não ocorrer, na segunda-feira (21) ele vai estar integrado e pronto para jogar", afirmou o comandante do Vovô.

Em meio a negociações, Everson segue fora da próxima partida da equipe que enfrenta, às 16h do domingo (20), o Ferroviário pela disputa do título da Taça dos Campeões.

"O Diogo Silva é um baita de um goleiro, o Fernando Henrique está treinando muito bem e é quem vai jogar domingo (20). Estou bem servido na posição. Se o Everson ficar vai ser melhor ainda, se não ficar que ele seja feliz. A gente só tem que agradecer e valorizar o profissional que ele foi. Já são quatro anos de clube. Ninguém é insubstituível, ninguém é maior que o Ceará".

Sobre a possível vinda de um atleta do Santos como parte da negociação, Lisca negou.

"Eles queriam trazer um jogador, acabou não dando certo. Não vai vir nenhum jogador do Santos. Então faltam pequenos detalhes de R$ 200 ou R$ 300 mil, que para o negócio é pouco. Eu acho que vai fechar, infelizmente. A proposta para ele é muito boa. A gente não vai trancar ninguém, mas queremos que as coisas sejam boas para o Ceará. É para isso que estamos brigando. E parece que está bem próximo".

A multa de Everson, que está na quinta temporada seguida no Ceará, é no valor de R$ 6 milhões. A possível saída do goleiro deve ser resolvida nos próximos dias.