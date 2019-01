Estreia animadora: Ceará goleia o Sampaio Corrêa por 5 a 0 no Castelão

O Ceará estreou na Copa do Nordeste com o pé direito. Em partida no Castelão, o Vozão venceu o Sampaio Corrêa por 5 a 0, com gols de Felipe Silva, Vitor Feijáo, Ricardinho e Ricardo Bueno (2).

O resultado já deixa o Ceará na liderança do Grupo B, com 3 pontos. Na próxima rodada da 1ª Fase, que classifica 4 dos 8 clubes de cada chave, o Vovô enfrenta o CRB, no dia 26, às 18h30 no Rei Pelé, em Maceió. Mas antes disso, no domingo, 20, o Vozão já decide o primeiro título da temporada, ao enfrentar o Ferroviário pela Taça dos Campeões, às 16 horas no Castelão. O duelo marca o encontro do Campeão Cearense, o Vovô, contra o vencedor da Fares Lopes, o Ferroviário.

Com uma linha de 5 defensores, 3 zagueiros e dois laterais que avançam pouco, o Sampaio conseguiu segurar o Ceará em grande parte do 1º tempo. Com uma equipe mais técnica, o Ceará tinha a iniciativa do jogo, mas esbarrava no ritmo de jogo e não conseguia imprimir a velocidade necessária. Quando o Vovô criou, em jogadas concentradas pela direita, com Samuel Xavier e Ricardinho, levou perigo. Em duas destas jogadas, Ricardo Bueno conseguiu finalizar, mas ambas foram para fora.

Foi quando no finalzinho do 1º tempo, aos 42 minutos, Felipe fez bela jogada individual pela direita e marcou um golaço, dando tranquilidade para o 2º tempo.

E a vantagem no 1º tempo fez muito bem ao Ceará. Com um bom toque de bola e dominando a partida com tranquilidade, o Vovô construiu a vitória com mais quatro gols. Logo aos 7 minutos saiu o segundo, em mais uma boa jogada de Samuel Xavier, que serviu para Vitor Feijão só completar: 2 a 0.

Bem à vontade em campo e controlando o jogo, não demorou para o Ceará fazer o terceiro e decidir o jogo. Aos 20 minutos, Edinho fez excelente lançamento para Ricardinho, que só tirou do goleiro Rodrigo Santos para fazer 3 a 0.

Com a vantagem, Lisca passou a rodar o elenco, colocando Chico, Matheus Matias e Rick, atleta destaque da Copinha. E o garoto da base jogou muito bem, com muita personalidade, partindo para cima dos marcadores e criando boas jogadas.

Mesmo com o jogo definido e o adversário batido, o Ceará ainda fez mais dois gols, ambos com Ricardo Bueno. Aos 43 minutos, o camisa 99 fez o quarto em lance de oportunismo e aos 47, aproveitou grande jogada de Rick para fazer o seu segundo e o quinto do Vozão.

Com a grande estreia da equipe, a torcida alvinegra ovacionou os jogadores, que retribuíram indo em direção a ela, em uma imagem que ficou marcante na campanha de recuperação na Série A.