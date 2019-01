'Está na mão do Santos essa condição', diz Robinson de Castro sobre negociação de Everson

Em visita ao Sistema Verdes Mares na manhã desta sexta-feira (20), o presidente do Ceará, Robinson de Castro, confirmou a negociação com o Santos pelo goleiro Everson e disse que a situação depende do clube da Baixada Santista. A condição atual para um acordo é que o Santos pague R$ 4 milhões por 80% dos direitos econômicos do atleta. No caso, o Ceará ficaria com 20%, de forma que o time da Vila deposite R$ 3 milhões de forma integral e pagando R$ 1 milhão restante de forma parcelada, desde que haja garantia bancária.

"Está na mão do Santos essa condição", afirma o dirigente do Vovô, que disse ter dado até domingo (20) como prazo para que a situação seja resolvida. Caso se prolongue, Everson permanece em Porangabuçu.

> "Falta um detalhe", afirma Lisca sobre transferência do goleiro Everson para o Santos

Segundo Robinson, não houve uma lista de jogadores santistas para o Ceará escolher. A diretoria do time da Vila Belmiro ofereceu um atleta, mas esse não foi aceito pelo dirigente cearense. O único de interesse do Vovô, de acordo com o dirigente, seria o meia Jean Mota, mas o Peixe não quis envolvê-lo na negociação.