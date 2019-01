Em dia de trabalho no Fortaleza, Rogério Ceni completa 46 anos

O treinador Rogério Ceni completa, neste terça-feira (22), 46 anos de idade, sendo quase 30 deles dedicados ao futebol. O técnico do Leão, com sua liderança e conhecimento de causa, já mudou muito da estrutura do Fortaleza e deu uma nova feição ao time dentro dos gramados com a conquista do título de Campeão Brasileiro da Série B, afora outros avanços.

Além das quatro linhas, o comandante está ajudando a mudar o clube, visto que o Estádio Alcides Santos está passando por reformas e, por sua orientação, se transformará num centro de excelência aos moldes de grandes clubes brasileiros como Grêmio, São Paulo, Palmeiras, entre outros.

O Centro de Treinamento Ribamar Bezerra, localizado em Maracanaú, foi reformado e ainda passa por modernização. Vale lembrar que as mudanças implementadas pelo clube começaram no ano passado, quando a agremiação comemorou o seu centenário.

Rogério Ceni está à frente do Fortaleza há 11 meses e 24 dias nessa terça (21) e já comandou o Tricolor do Pici em 57 partidas, sendo 56 em 2018 e uma em 2019, na vitória por 3 a 1 sobre o Náutico, no Recife/PE, pela estreia da Copa do Nordeste.

"Eu vejo com muita alegria o Rogério Ceni estar passando mais um aniversário aqui com a gente. Um cara super do bem, de quem eu aprendi a gostar como pessoa, como cidadão, que eu tenho a alegria, o orgulho e a honra de trabalhar junto já pelo segundo ano consecutivo. Desejo a ele muita paz no coração, saúde, que Deus esteja sempre iluminando o caminho dele. Ele é um ídolo do esporte brasileiro. Ele faz muitas pessoas sonharem e seguirem o exemplo dele como atleta profissional", disse Marcelo Paz, mandatário do Fortaleza.

Mesmo aniversariando, Rogério Ceni comanda treino no CT Ribamar Bezerra, com vistas ao jogo contra o CSA/AL, dia 27, às 17h, na Arena Castelão, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.