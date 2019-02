Corpo do jogador Emiliano Sala chega a Argentina

O caixão com o corpo do jogador argentino Emiliano Sala, falecido em um acidente aéreo quando voava de Nantes a Cardiff no dia 21 de janeiro, chegou a Buenos Aires, nesta sexta-feira (15), para ser trasladado até sua pequena cidade natal de Progreso (Norte do país).

"É um dia tristemente histórico para Progreso, jamais imaginamos, seguimos em choque", disse à AFP Daniel Ribero, presidente do clube San Martín de Progreso, onde Sala jogou por 10 anos.

Sala morreu aos 28 anos quando o avião que o transportava caiu no Canal da Mancha. Ele se apresentaria ao clube galês Cardiff após uma trajetória de sucesso no Nantes, da França.

O caixão será levado para a cidade de Santa Fé (centro-leste), onde o corpo será velado, e no sábado seguirá para Progreso, a 81 km de distância, para uma homenagem.