Jogador argentino Emiliano Sala está em avião desaparecido na França

As autoridades da Avião Civil da França confirmaram, nesta terça-feira (22), que jogador ítalo-argentino Emiliano Sala estava a bordo de um pequeno avião que desapareceu na noite de segunda (21), a cerca de 20 quilômetros ao norte da ilha Guernesey, próximo ao Canal da Mancha - trecho de mar que separa o norte da França do Sul da Grã-Bretanha.

Autoridades marítimas britânicas e da França fazem buscas na região. Segundo eles, o avião carregava apenas dois passageiros, sendo um deles o atleta. As buscas devem seguir até quarta (23) de manhã. Até agora helicópteros da marinha francesa não encontraram nenhum indício da presença do avião no Canal da Mancha.

O atacante de 28 anos acabara de se transferir do Nantes para o Cardiff, do País de Gales, mas que disputa o Campeonato Inglês. Sala, inclusive, estava no avião rumo à cidade galesa justamente para assinar seu contrato com o clube.

Em sua carreira, Sala praticamente só atuou no futebol francês. Ele deixou a Argentina ainda no juvenil para reforçar a base do Bordeaux. Após ser promovido ao time principal do clube, passou a ser emprestado para times menores. Até ser transferido para o Nantes, em 2015.