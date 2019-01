Ceará já admite negociar Everson com o Santos: "Se tiver garantias sim", diz presidente

Após a contratação de Richard e reforçar a posição de goleiro, o Ceará já admite aceitar os novos termos do Santos para negociar Everson. O presidente do Ceará adiantou ao Diário do Nordeste que aceitaria a proposta santista, que seria pagar a multa rescisória de R$ 6 milhões sendo metade à vista e outra metade parcelada.

"Se o Santos nos der garantias bancárias e pagar parcelado sim".

Anteriormente, o Ceará só negociaria Everson caso a multa fosse toda paga à vista.

Em seguida, indagado pela reportagem, Robinson afirmou que o meia Jean Mota ainda não está envolvido na negociação. "Ainda não", disse ele.

O empresário do jogador, Edson Neto, está em Santos para fechar a negociação de Everson com o time paulista. Santos e Éverson estão apalavrados verbalmente. Há também negociação avançada do Peixe com o Ceará, pendente pelo formato do pagamento.

Ter um goleiro que sabe jogar bem com os pés é um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Éverson tem essa característica e também sabe bater faltas.

O modo como a situação foi conduzida deixou o goleiro Vanderlei chateado, atual titular e ídolo da torcida. Ele foi titular no amistoso entre Santos e Corinthians, empatado por 1 a 1 no último domingo, na Arena Itaquera.