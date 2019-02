Cauan: "Eu nunca vou desistir do futebol"

Uma semana após o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, que vitimou 10 atletas e deixou 3 feridos, o primeiro dos sobreviventes a ter alta embarcou a Fortaleza para retornar aos braços da família. Mas, antes disso, o atleta Cauan Emanuel, de 14 anos, recebeu o carinho da tocida rubronegra e tricolor durante o jogo Fla-Flu na última quinta (13) no Maracanã.

"Ver ali Diego Alves vestir a camisa do Bernardo, o Gabigol a do Vitor Isaias, é bem emocionante", comenta Cauan em entrevista ao Globo Esporte.

Pouco tempo antes do clássico, outra grande emoção foi ao lado do técnico Tite, que o presenteou com uma pulseira com imagens de Nossa Senhora Aparecida. "Ele me falou que, se Deus quiser, um dia eu vou estar na Seleção Brasileira", lembra.

Mesmo com as boas e novas recordações, ainda é difícil esquecer os momentos vividos no Ninho do Urubu naquela sexta, dia 8 de fevereiro.

"Eu tava dormindo. Daí escutei os gritos do Diogo e do Jonathan. Eu pensava que era tudo uma brincadeira, porque a gente brinca toda noite. Foi na hora que ele abriu a porta e eu senti o vento quente na minha cara e não dava para sair", pontua.

Segundo lembra, tentou abrir a janela, mas não conseguiu. "Estava bastante quente e eu não sabia o que fazer na hora", acrescenta. Então, ele pensou nas grades e, com ajuda do segurança Benedito Ferreira e do monitor Marcus Vinícius Medeiros, conseguiu abrir a passagem para escapar.

"A gente conseguiu tirar o Jhonata Ventura e depois o Diogo, que estava bastante machucado. Até então eu fui o último, que eu tava menos machucado. Tentamos ajudar outros também, só que o que estava no meu quarto (Áthila Paixão) já estava apagado", recorda.

O também cearense Dyogo Alves, de 15 anos, recebeu alta, mas continua no Rio de Janeiro, ao lado dos pais, os quais chegaram de Fortaleza há uma semana, no dia da tragédia, e não saem do lado do caçula.

O terceiro sobrevivente, Jhonata Cruz Ventura, de 15 anos, continua internado. De acordo com informativo do clube, o atleta segue estável, com lesões do rosto já cicatrizadas e iniciou a alimentação via oral.