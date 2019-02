Cearense Dyogo Alves, do Flamengo, recebe alta médica e deixa o hospital no Rio de Janeiro

O atleta cearense Dyogo Alves, de 15 anos, um dos sobreviventes do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, recebeu alta médica e, na manhã desta sexta-feira (15), deixou a unidade hospitalar onde estava internado no Rio de Janeiro.

"A gente está muito contente, a gente não se contenta de tanta felicidade. Meu irmão nasceu de novo. É muita gratidão!", disse a irmã dele, Naiane Alves, por telefone.

Ainda de acordo com a família, a previsão é de que quando Dyogo esteja totalmente recuperado, o atleta volte ao Ceará para passar um período com a família, "recuperar o psicológico" e decidir o que vai fazer no futuro.

Naiane Alves, irmão do Dyogo, disse também que o apoio dos amigos e de pessoas do Brasil inteiro foram essenciais para a melhora de saúde.

O caso

O incêndio no CT do Flamengo aconteceu no dia 8 de fevereiro. O fogo atingiu a ala mais antiga do local conhecido como Ninho do Urubu, que servia de alojamento para as categorias de base do clube e recebia jogadores de 14 a 17 anos de idade.

O local seria desativado e demolido nas próximas semanas. Autoridades do Rio de Janeiro trabalham com a hipótese de que um problema no sistema de ar-condicionado do alojamento deu inicío ao incêndio.