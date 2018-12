Clássico-Rei em 2019: maior capítulo da história

O confronto mais glorioso do futebol cearense chega ao seu centenário e já se aproxima de um novo capítulo grandioso em 2019. Pela primeira vez juntos na Série A da era dos pontos corridos, Ceará e Fortaleza prometem acirrar ainda mais a rivalidade durante uma temporada que começa com pelo menos cinco Clássicos-Rei no calendário, somando também Estadual, Taça Fares Lopes e Copa do Nordeste.

Projetando os confrontos da próxima temporada, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, acredita que o duelo vai fortalecer tanto o esporte quanto a economia do Estado. O objetivo é a valorização do clube em cenário nacional. "Ano que vem será especial para o futebol cearense. Os jogos terão uma carga de importância maior. Ganha o comércio, a hotelaria, turismo, tudo. Espero que seja um grande ano", declarou.

Para o mandatário tricolor, Marcelo Paz, a expectativa é de grandes shows nas arquibancadas da Arena Castelão. A ideia é que o clima amistoso possa existir entre os clubes.

"Acho bacana e até Jhistórico que o Clássico-Rei tenha o centenário justamente no ano em que as duas equipes estão na Série A. Espero que prevaleça a paz. Que a gente possa fazer grandes festas, as duas torcidas em paz, dar espetáculo para o Brasil inteiro", finalizou o dirigente do Leão.