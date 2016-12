Uber modifica aviso sobre tarifa dinâmica

00:00 · 20.12.2016

A empresa justificou que a mudança no aplicativo é para simplificar a ferramenta, tonando-a mais objetiva para os usuários ( Foto: Helene Santos )

Os usuários da Uber, que buscam o serviço de transporte motivados por preços mais atrativos, tiveram uma surpresa nos últimos dias, após mudanças feitas no aplicativo que modificaram o aviso de tarifa dinâmica na ferramenta, função que faz com que o preço aumente quando a oferta de carros é menor do que a quantidade de passageiros. A mudança gerou muitas críticas nas redes sociais, dos brasileiros que utilizam o serviço. Em resposta, a Uber ressaltou, por meio de uma nota, que as alterações feitas no App são para deixar a ferramenta mais "simples e objetiva possível para os usuários".

A bióloga Timna Varela utiliza o aplicativo com grande frequência e diz que sentiu-se prejudicada com a mudança. "Antes, quando eu via que a tarifa dinâmica estava muito alta, eu ficava esperando até o preço baixar. Agora, não dá mais para fazer isso, estou pagando bem mais caro", ressaltou.

Varela comentou ainda que o preço no fim de semana está "bem mais caro", do que o que era cobrado antes. Para a amiga e também bióloga Beatriz Adjafre, o valor está próximo ao cobrado por um táxi convencional. "No último sábado, eu paguei R$ 24 para ir da minha casa para um bar, mesmo preço que gastaria em um táxi convencional. Antes eu gastava no máximo R$20, fazendo o mesmo trajeto de Uber", questionou Adjafre.

As redes sociais da Uber do Brasil receberam nos últimos dias centenas de comentários de insatisfação de usuários, questionando a omissão da ferramenta e a alta nas tarifas cobradas.

Justificativa

Em resposta à reportagem, a empresa Uber justificou a mudança no aplicativo, alegando que está "buscando maneiras de melhorar a experiência das pessoas e isso inclui aprimorar e modificar o aplicativo para fazer com que ele fique o mais simples e objetivo possível para os usuários".

O comunicado ressalta ainda que os clientes do serviço possuem acesso ao preço pré-definido das corridas, sabendo antecipadamente qual será o valor estimado das suas viagens.

Sobre o valor mais alto cobrado, principalmente no fim de semana, a empresa de transportes alega que não está mais caro, a mudança foi aplicada "para ficar mais fácil". "Ficou mais transparente, aparece o quanto vou pagar no final. Não vai precisar ficar fazendo o cálculo de cabeça", destaca.

Entenda

O preço dinâmico é aplicado quando a demanda por viagens aumenta, para incentivar que mais motoristas se conectem ao aplicativo, aumentando a adesão à empresa. Quando a oferta sobe, os preços voltam ao normal. Até o mês de novembro, os consumidores podiam visualizar na ferramenta a variação da tarifa dinâmica, como '1.9X' ou '2.4X', por exemplo. Agora, está disponível apenas frases como 'preços um pouco mais altos do que o normal'.