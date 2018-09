Tecnologia melhora o atendimento

01:00 · 22.09.2018 por Yohanna Pinheiro - Repórter

Para 91% dos empresários, uso da tecnologia traz benefícios para o aumento das vendas (59%), melhorias no atendimento (45%) e maior satisfação (42%)

Levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 91% dos empresários concorda que o uso da tecnologia traz benefícios para a empresa, principalmente o aumento das vendas (59%), melhorias no atendimento ao cliente (45%) e maior satisfação do cliente (42%).

Entre os que não utilizam ferramentas de tecnologia especificamente para incrementar as vendas, os principais motivos são: não achar necessário no momento (37%), não ter dinheiro (15%), não saber o que existe e onde buscar informações (15%) e não considerar um bom custo/benefício (15%).

Com o objetivo de utilizar a tecnologia para economizar na rotina do dia a dia da empresa, os principais programas e/ou serviços online utilizados são ligações por WhatsApp, Facetime ou Skype (35%) e a venda de produtos novos/usados em marketplaces ou sites de negócio (10%). Outros 47% dos empresários, no entanto, afirmaram nunca terem utilizado qualquer programa ou serviço online com essa finalidade.