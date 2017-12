Safra de grãos do Ceará deve ser 195,1% maior neste ano

01:00 · 13.12.2017 por Samuel Quintela - Repórter

Projeção do IBGE inclui a produção de produtos como milho, arroz irrigado, fava, amendoim e feijão-de-corda, dentre outros ( Foto: Honório Barbosa )

O Ceará deve ter uma safra 2,55% maior de grãos em 2017, comparado com estimativa de outubro, segundo a décima primeira atualização do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão estima que Estado deverá produzir 554.130 toneladas até o fim do ano. O número representa um crescimento de 95,57% em relação à primeira edição do relatório (283.344 t), lançada em janeiro deste ano.

Em relação a safra de 2016, caso seja confirmado quantidade estipulada pelo LSPA, o valor seria 195,17% superior, quando o Estado produziu 187.731 toneladas de grãos, que inclui cereais, leguminosas e oleaginosas. A variação positiva foi puxada pelo aumento na expectativa de arroz irrigado, milho de sequeiro, fava, amendoim e mamona. Já para o arroz de sequeiro, o feijão-de-corda, o feijão-de-arranca e o algodão herbáceo de sequeiro, no entanto, a estimativa foi reduzida.

Ainda segundo o IBGE, o Brasil não teve um bom resultado e deverá produzir um número de grãos inferior ao que havia sido estimado no último relatório divulgado. Para o País, a queda da estimativa é de 0,1%. E a tendência deve ser mantida para 2018, com o IBGE afirmando que espera que a safra de grãos seja 9,2% menor em relação a este ano. Seriam 219,5 milhões de toneladas em 2018, 22,4 milhões a menos do que o esperado de 2017.

Apesar do bom resultado para os grãos, o Ceará teve a expectativa para a safra de frutas frescas - que inclui morango, banana, goiaba, laranja, melão, limão e outros - reduzida em 3,72. De acordo com o IBGE, a produção deverá fechar 2017 com 819.945 toneladas de frutas frescas. A expectativa na décima edição deste ano era de 850.608 toneladas.

Já a categoria de frutos secos, que agrupa a castanha de caju comum e a castanha de caju anão, foi a que apresentou o maior crescimento percentual do LSPA, chegando a ser apontada como 20,20% maior do que a esperada no relatório anterior.

Em 2017, o IBGE estima que o Ceará deverá obter 54.148 toneladas de frutos secos, quase dez mil toneladas a mais do que se esperava no mês de outubro (45.050 t). O volume apontado na décima primeira edição do LSPA é ainda 27,12% superior ao divulgado no relatório de janeiro deste ano.

Produtividade

Para os tubérculos e raízes, apenas a batata-doce de sequeiro teve a expectativa de produção reduzida, o que fez com o relatório do IBGE apontasse um crescimento de 3,58% em relação aos dados divulgados em outubro. A categoria, que também agrupa a macaxeira irrigada, a macaxeira de sequeiro e a mandioca de sequeiro deve fechar 2017 com a safra de 511.967 toneladas.

O LSPA do IBGE ainda trata do crescimento (0,03%) da expectativa para os frutos com rendimento expresso em mil frutos: o abacaxi de sequeiro, o coco da baía (seco) e coco. O Estado deve terminar o ano produzindo 189.319 mil frutos desse tipo.