Rota da Gol de Fortaleza a Córdoba é inaugurada

01:00 · 10.07.2018 / atualizado às 09:31

A primeira frequência ligando a Capital cearense a Córdoba, na Argentina, pela Gol, foi inaugurada na madrugada do último domingo (8). Às 0h35, o voo saiu da Capital cearense, chegando ao destino por volta de 6h20. Córdoba é um dos dois novos destinos da companhia aérea na Argentina, já que a Gol também se prepara para iniciar a operação da frequência que liga Fortaleza a Rosário.

As implementação das novas rotas foi noticiada com exclusividade pelo Diário do Nordeste ainda em março. No dia 30 de abril, a companhia aérea confirmou as novas operações a partir do Aeroporto de Fortaleza.

Além disso, a Gol também anunciou a ampliação das frequências à capital da Argentina, Buenos Aires. Com isso, a companhia passa a ter seis voos diretos semanalmente decolando da Capital cearense com destino à Argentina. Os voos com destino a Rosário devem ser realizados aos domingos, saindo de Fortaleza às 20h15 e chegando à cidade argentina às 1h40. O caminho inverso ocorre às 1h50, com chegada à Capital cearense prevista para 7h15.

Já os voos adicionais para Buenos Aires ocorrem aos domingos, terças, quintas e sábados, saindo de Buenos Aires às 13h35 e chegando em Fortaleza às 18h55. O caminho inverso ocorre às 20h35, saindo de Fortaleza, chegando em Buenos Aires às 2h20.

A Gol informou que "as operações de Buenos Aires estão estruturadas para oferecer conexões rápidas e eficientes com as capitais do norte e nordeste da Europa, com os voos das parceiras estratégias Air France e KLM".