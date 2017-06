Receita restitui R$ 74,5 mi a 35.964 contribuintes do CE

00:00 · 07.06.2017 / atualizado às 14:16

A partir desta quinta-feira (8), está disponível a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), que totaliza R$ 74,596 milhões em declarações entregues entre 2017 e 2010.

O valor será creditado pela Receita Federal, no próximo dia 16 (sexta-feira), em contas bancárias de 35.964 declarantes cearenses, no primeiro lote residual de 2017, composto por 35.568 restituições do IRPF 2017. No primeiro lote, são restituídos, com correção pela taxa Selic, de 1,93%, 35.568 contribuintes com idade acima de 60 anos, alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, de que trata o Art. 69-A da Lei Nº 9.784/1999.

Para 396 declarações entre 2016 e 2010, que totalizam R$ 1,788 milhão, o índice de atualização monetária pela taxa Selic varia entre 14,65% (2016) e 75,69% (2010). A restituição fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la pela internet, no formulário eletrônico - Pedido de Pagamento e Restituição (Peres), ou diretamente no e-CAC, no link extrato de processamento da Dirpf.

Para saber se teve a restituição liberada, a partir das 9h de hoje, o contribuinte deve acessar a página oficial da Receita Federal; ligar para o Receitafone 146; ou cadastrar na página da Receita um celular para envio gratuito de mensagem SMS com indicação da data de pagamento. Usuários de tablet ou smarthphone também podem baixar o aplicativo "Pessoa Física", que permite a consulta da restituição do IRPF.

Agendamento

Caso o valor não seja creditado automaticamente, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio dos números de telefone 0800-729-0001 e 0800-729-0088 (deficientes auditivos), para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer instituição bancária.

Veja abaixo o calendário das restituições do IRPF 2017