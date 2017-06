Presentes chegam a custar quase 80% em impostos

00:00 · 07.06.2017

Presentear alguém no Dia dos Namorados pode custar quase 80% só em tributos, segundo levantamento feito para o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), encomendado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

LEIA MAIS

127 mil casais irão a restaurantes na Capital

Cestas de café variam até 115,3%

É o caso do perfume importado, um dos itens que lidera a intenção de compra dos consumidores para a data. Segundo a pesquisa, 78,99% do preço desse produto é composto por carga tributária.

As altas cargas tributárias também estão embutidas nos preços finais de presentes como champanhe (59,49%), vinho (54,73%), maquiagem (51,41%) e joias (50,44%), superando a metade do valor em todos os casos. Entre os itens de vestuário, preferidos pelo consumidor para presentear no Dia dos Namorados, a carga tributária varia entre 38,53%, caso da calça jeans, e 34,13%, carga tributária que incide na malha.

'Legislação injusta'

O diretor regional do IBPT Alexandre Fiorot, considera que o peso esmagador dos tributos no Brasil "se deve a uma legislação injusta". "A voracidade do fisco é sem limite e os preços ficam pesados demais por conta da alta carga tributária. O peso esmagador se deve a uma legislação injusta, que privilegia a tributação sobre o consumo que impacta ricos e pobres da mesma forma", completa Fiorot.

Também contam com altas cargas tributárias embutidas em seus preços finais, de acordo com a pesquisa, o telefone celular (38,9%) e os óculos de sol (44,18%). Até as flores consomem 17,71% de impostos.

Para Alencar Burti, presidente da ACSP e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), a alta carga tributária é um agravante em períodos de cenário econômico recessivo. "Se não tivesse toda essa carga, o consumidor teria um alívio, ainda mais em período de crise, em que os produtos sofrem efeitos da inflação e do câmbio", detalha.