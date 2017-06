127 mil casais irão a restaurantes na Capital

00:00 · 07.06.2017 por Ingrid Coelho - Repórter

Entre os consumidores fortalezenses que irão celebrar o Dia dos Namorados de alguma forma (46%), cerca de 127 mil casais (32,6%) irão em busca de bares e restaurantes para fazê-lo na próxima segunda (12), conforme a pesquisa sobre Potencial de Consumo do Fortalezense para o Dia dos Namorados, divulgada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

Apesar de a data cair em um dia relativamente atípico para o setor de serviços em geral, o presidente do Sindicato dos Bares, restaurantes, barracas de praia e similares do Ceará (Sindirest-CE), Moraes Neto, acredita que isso deve impulsionar o movimento nesses estabelecimentos durante todo o fim de semana imediatamente anterior à data.

"A expectativa é positiva, porque mesmo sendo em uma segunda-feira, as pessoas não deixarão de comemorar essa data, que é muito forte para a gente", explica, acrescentando que as reservas já estão sendo realizadas.

"Creio que, no fim de semana, haverá um grande incremento em virtude disso (de ser na segunda-feira). Muitas pessoas devem destinar o sábado e o domingo à comemoração da data", detalhou o presidente do Sindirest, que acredita em números melhores que os da data no ano anterior. O grupo dos que irão a bares e restaurantes na data é composto, majoritariamente, por aqueles com renda familiar entre três e seis salários mínimos (42,7%).

Em contrapartida, os que vão celebrar a data na segunda-feira devem consumir menos em termos de bebida alcoólica, segundo a análise de Moraes Neto. Para ele, o dia deve atrapalhar quem costuma celebrar com vinho, espumante ou outros.

Entretanto, ele não acredita que isso possa impactar fortemente no faturamento na data. Do total que irá comemorar o Dia dos Namorados, 43,9% o farão em suas próprias residências ou ainda aproveitarão a data na casa de parentes.

Mais vendas

Além do setor de serviços, o comércio também espera números melhores para a data deste ano. O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza, Severino Ramalho Neto, avalia que o Dia dos Namorados deste ano deve apresentar crescimento em vendas entre 1% e 2%, conforme ele, "seguindo a tendência positiva observada do Dia das Mães".

Ele, que também acredita que o fato de a data cair em uma segunda-feira não deve influenciar no faturamento, diz ainda que acredita na criatividade do varejo. "Nós estamos apostamos na criatividade do varejo para que tenhamos crescimento nas vendas", avalia.

Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, as vendas relativas ao período devem ter crescimento de, em média, 3% em relação a igual data do ano anterior. Nos shoppings da Capital cearense, a projeção de avanço nas vendas gira em torno de 10%.

Itens

Ainda segundo a Fecomércio, o Dia dos Namorados deve girar em Fortaleza R$ 145 milhões, número 9,4% inferior ao estimado para 2016. O gasto médio com os presentes estimado pela entidade para a quarta melhor data do ano para o comércio local é de R$ 204.

A preferência, de acordo com a pesquisa, se concentra nos artigos de vestuário (30,2%), relógios e joias (16%), itens de perfumaria (10,6%), calçados (9,3%), aparelhos de telefonia celular (8,8%) e bombons, chocolates e trufas (8,1%).