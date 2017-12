Premiação na posse da nova diretoria da CDL

01:00 · 15.12.2017

Pelo bom desempenho comercial durante o ano de 2017, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza concedeu o Troféu Iracema ao Lojista do Ano de 2017 para o empresário Gerardo Gusmão Bastos Filho, presidente do Centro Automotivo Gerardo Bastos. A cerimônia, realizada na noite de ontem (14), no La Maison Coliseu, também marcou a posse oficial da nova diretoria da CDL de Fortaleza para o triênio 2018/2020, que terá Assis Cavalcante como presidente. O evento contou com a presença do governador Camilo Santana, e do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Criado no ano de 1978, o Troféu Iracema é concedido ao lojista que teve um desempenho notável durante o ano. A edição de 2017 marca a primeira vez que Gerardo Bastos Filho recebe a premiação. Para o empresário, a conquista do troféu é um reconhecimento à sua dedicação aos negócios. "Esse prêmio eu recebei com muita surpresa, alegria e felicidade, por ter sido dado por um grupo seleto de empresários do Estado, o que dá um peso ainda maior para esse troféu de Lojista do Ano", disse o Gerardo Bastos Filho.

Gestão

À frente da CDL de Fortaleza durante o triênio 2015/2017, Severino Ramalho Neto afirmou que espera um cenário bem melhor para a próxima diretoria, liderada por Assis Cavalcante, que terá Honório Pinheiro como primeiro vice-presidente e Jamila Figueiredo de Araújo como segunda vice-presidente.

Segundo Severino Neto, a instabilidade política no cenário nacional e a crise na economia brasileira acabaram dificultando o rendimento não só da CDL, mas de todo o comércio. Mas a avaliação é extremamente favorável.

Melhora

"Começamos a ver sinais de melhora da economia e devemos ter, um cenário bem mais favorável em 2018. Fizemos uma administração voltada para a representatividade da CDL e estamos entregando ela tão representativa quanto era antes", ponderou Severino.

Opinião compartilhada pelo novo presidente da CDL, Assis Cavalcante, para quem a última gestão conseguiu resultados além do que era esperado. Cavalcante também afirmou que deverá focar a gestão em educação e inovação para o mercado.

"O foco da nossa gestão será a modernização e capacitação dos nossos lojistas para atender melhor o consumidor", disse Assis.