Prazo para regularizar débitos termina hoje

00:00 · 31.01.2017

As empresas brasileiras que foram excluídas do Simples Nacional, por débito no ano passado, e que ainda desejam continuar no regime têm até hoje (31), para regularizar a situação junto à Receita Federal. No País, 375.160 empresas foram excluídas do regime em 2016, sendo que dessas, 164.816 já solicitaram o simples em 2017.

No Ceará, 29.296 instituições solicitaram o Simples no ano passado, sendo 9.528 em Fortaleza. Já em 2017, o número de solicitações para entrar no regime foi de 11.055, no Estado.

A exclusão está valendo desde o dia 1º de janeiro deste ano. Quem desejar colocar a situação em dia, deverá quitar os débitos pendentes e ainda realizar um pedido de opção pelo regime no Portal do Simples Nacional. "Também pode haver a necessidade de regularização cadastral", destaca o presidente do Sescap-CE, Daniel Coêlho.

Estado

A Receita Federal aponta que 370.673 empresas são do Simples Nacional no Ceará. Destas, 219.861 empresas são Microempreendedores Individuais.