Programa de fidelidade de aéreas do hub passa a oferecer milhas em troca de euros

23:26 · 06.05.2018 / atualizado às 00:01 · 07.05.2018

Vantagens do programa Flying Blue valem para a compra de passagens aéreas com todas as empresas parceiras do grupo do hub do Aeroporto de Fortaleza (KLM, Air France, HOP!, Joon e Transavia)

Desde de primeiro abril deste ano, o programa de fidelidade – Flying Blue – do grupo Air France/KLM/Gol, do hub do Aeroporto Internacional de Fortaleza, está dando aos clientes a oportunidade de acumular milhas de viagem com cada euro gasto em passagens aéreas com todas as empresas parceiras (KLM, Air France, HOP!, Joon e Transavia). As trocas, no entanto, não consideram as taxas para cada compra.

Além dos tíquetes, os clientes receberão milhas pelos gastos com bagagens, opções de acento e alimentação pelo menu à la carte. Segundo a KLM, o sistema de pontuação é baseado pelo nível de adesão ao programa, com o mais baixo (Explorer) ganhando 4 Milhas por cada euro gasto. Membros Silver, Gold e Platinum receberão 6, 7, e 8 milhas por cada euro gasto, respectivamente.

Se o bilhete foi adquirido em uma moeda diferente do euro, as empresas converterão o valor para euros no momento da compra para calcular o número de Milhas que o cliente deverá receber. E para subir de nível no programa Flying Blue, a KLM afirma que a atualização nas condições vai possibilitar o avanço a partir do número de viagens feitas dentro de um período de 12 meses. Para subir do Silver ao Gold, o cliente precisa juntar 180 pontos de experiência (XP).

Quanto mais voos, mais XP o cliente pode ganhar, somando pontos extras pela classe escolhida para a passagem ou pela quilometragem entre cidade de origem e o destino final. Os voos internacionais, pelo distância, acabam oferecendo mais pontos, segundo a tabela disponibilizada no site do programa Flying Blue.

Atraso

Apesar das vantagens oferecidas pelo grupo de companhias aéreas do hub de Fortaleza, o segundo voo para Paris, saindo da Capital, da Joon teve um atraso de quase uma hora. Programado para sair ás 20h55 deste domingo (6), o avião da empresa do grupo Air France/KLM só teve sua decolagem às 21h37.

Segundo informações preliminares da empresa, o atraso foi ocasionado por intervenções técnicas na aeronave que estavam sendo feitas pelo engenheiros da companhia.