PIB do Ceará cresce 2,79% no 3º trimestre

15:32 · 14.12.2017 / atualizado às 16:02

No trimestre, a agropecuária cearense obteve melhor desempenho, com crescimento de 24,38% em relação ao mesmo período do ano anterior ( Foto: Eduardo Queiroz )

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu 2,79% no terceiro trimestre deste ano ante o mesmo trimestre do ano passado. A média é superior à obtida pelo País, que registrou variação de 1,4% no mesmo período. No ano, o PIB cearense acumula variação de 1,36%, enquanto a média nacional é de 0,6%.

No trimestre, a agropecuária cearense obteve melhor desempenho, com crescimento de 24,38% em relação ao mesmo período do ano anterior, embora tenha peso, na elaboração do índice, de apenas 4,49%. Os serviços, que incluem o comércio, apresentaram desempenho de 1,91%, com peso de 75,95%; e a indústria, de 0,38% e peso de 19,56%.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (14) pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).