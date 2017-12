Leilão de linhas de transmissão no CE e mais dois estados movimenta mais de R$ 142 milhões

17:28 · 15.12.2017 / atualizado às 17:48 por Agência Brasil / Diário do Nordeste

- Bahia;

- Ceará;

- Minas Gerais;

- Pará;

- Paraíba;

- Pernambuco;

- Piauí;

- Rio Grande do Norte;

- Tocantins.

A expectativa de investimentos é de R$ 8,7 bilhões e geração de 17.868 empregos diretos.

O leilão de transmissão é para a construção, operação e manutenção de 4.919 km de linhas de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 10.416 mega-volt-amperes (MVA) nos estados.

O consumidor também poderá sentir melhorias no bolso, afinal vencem o leilão as empresas que ofertarem o menor valor de Receita Anual Permitida (RAP). Segundo o governo, isso deve refletir no custo da energia. Participaram da concorrência 47 empresas/consórcios. Na média, o deságio foi de R$ 40,46%.

O Estado do Ceará, juntamente com o Piauí, fazia parte do segundo lote. Venceu a disputa a empresa de origem espanhola Celeo Redes Brasil S.A., por R$ 85.271 milhões, deságio de 53,21%. O lote foi disputado por 12 concorrentes.

O sexto lote, com instalações do Ceará e Paraíba, foi arrematado pela Neoenergia S.A., com deságio de 44,56% e valor de R$ 57.325 milhões. Deste lote participaram 14 grupos.

A soma dos dois lotes que incluem o Ceará dá um total de R$ 142.596 milhões.

Operação deve começar entre 36 e 60 meses

O leilão está incluído entre os empreendimentos do Programa de Parcerias de Investimentos. Os prazos para entrada em operação comercial variam entre 36 e 60 meses.

Este é o segundo leilão de linhas de transmissão de energia realizado pelo Governo Federal em 2017. O primeiro foi em abril, quando foram arrematados 31 lotes, com investimento previsto de R$ 12,7 bilhões. Na média, o deságio foi de 36%. Mais de 20 empresas participaram do leilão.