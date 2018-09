Ocupação da Air France-KLM em voos da Capital supera 90%

01:00 · 18.09.2018

Na média, a taxa de ocupação dos voos internacionais para Fortaleza foi de 69% ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

Os voos do Grupo Air France-KLM, que implementou o centro de conexões (hub) no Ceará, atingiram uma taxa de ocupação de 96% em agosto em Fortaleza, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O número é referente ao trecho Fortaleza-Paris. No sentido inverso, a taxa foi de 86,9% no mês passado. Já os voos da KLM da Capital cearense para Amsterdã fecharam em 95,6% na taxa de aproveitamento. O trecho da Holanda para o Ceará o índice atingiu 84,7%.

Na comparação com julho, o trecho Fortaleza-Paris cresceu 3,8 pontos percentuais. De Paris para Fortaleza, a taxa de ocupação chegou a 96,3%. De Amsterdã para a Capital cearense o índice de aproveitamento atingiu 84,7%. No sentido inverso, a ocupação foi de 94,5%, de acordo com informações da Anac.

As taxas de ocupação dos voos da portuguesa TAP também caíram em relação a agosto do ano passado. Neste ano, no trecho Fortaleza-Lisboa, o índice era de 80,6%, enquanto que no mesmo período de 2017 era de 85,1%. No caminho inverso, as taxas foram de 69,5% (agosto/18) e de 77,2% (agosto/17).

O aproveitamento dos voos da Condor para Frankfurt apresentaram índice de 87,5% na rota Fortaleza-Alemanha. No caminho inverso, a taxa foi de 70,5%, segundo os dados da Anac.

Mais assentos e oferta

As taxas de ocupação de voos internacionais com destino a Fortaleza alcançaram 69% em agosto contra 76,7% no mesmo período do ano passado, contabilizando todas as companhias que operam no Aeroporto Internacional Pinto Martins. De acordo com a Anac, houve decréscimo também nas taxas das operações com saídas da Capital. No mês passado, o índice registrado foi de 77,3%, contra 96% no ano passado. A explicação para tais diminuições foi o aumento da oferta de assentos, com a entrada das rotas para Paris, Amsterdã, Cidade do Panamá, Orlando, além da adição de frequências para a América do Sul, Europa e América do Norte.

Rotas domésticas

As taxas de ocupação dos voos domésticos também se mantêm boas. De acordo com Igor Pires, engenheiro aeronáutico, as rotas com maiores índices são para Guarulhos e Brasília. "A Latam tirou totalmente o Galeão (Rio de Janeiro) da história e colocou mais voos para Guarulhos, com sete ou oito voos por dia de Fortaleza. Nessa rota as taxas chegam a 90% de ocupação. Isso significa que Guarulhos está com aquele papel de aglutinar e distribuir os voos. Para Brasília, a Latam tem pelo menos três voos diários, com ocupação média de 90%", explica. Segundo ele, a Gol também apresenta boas taxas, principalmente, para Belém (90,4%) e Rio de Janeiro (87,3%). "A Gol, em termos de Nordeste, tem melhor capilaridade a partir da Capital. De maio para cá está com um portfólio muito bom. Para Manaus, está acima de 80%. Já para Recife e Salvador houve uma queda porque a companhia bate de frente com a Azul, que possui cinco voos para a capital pernambucana e a Latam, que mantém uma frequência diária", observa.

Pires reitera que houve aumento considerável na oferta de voos em Fortaleza, principalmente da Gol e Latam. "A oferta de assentos está muito grande no Nordeste. A média de demanda chega a 75%. Tem rotas muito fortes como Belém e Manaus". Para além do Norte e Nordeste, os voos semanais da Latam para o Sul do País (Porto Alegre e Curitiba) estão indo muito bem. "Fortaleza para Porto Alegre está com 88% em agosto e para Curitiba quase 80%. São números muito bons", diz.

Passageiros

Cresceu o número de passageiros embarcando e desembarcando pelo terminal cearense em agosto. Conforme os números da Fraport AG, 524.295 pessoas passaram pelo Aeroporto de Fortaleza em agosto, crescimento de 7,2% ante igual período do ano passado.

No oitavo mês do ano, foram registradas 5.263 movimentações, entre pousos e decolagens. O número representa um avanço de 22,4% na comparação com igual período do ano passado, segundo a Fraport AG.

No acumulado de 2018 até agosto, os dados de movimentação de passageiros e de pousos e decolagens também apontam para um crescimento na comparação com os oito primeiros meses de 2017.

Foram 4.127.550 passageiros passando pelo Aeroporto de Fortaleza durante o ano de 2018 até agosto e 37.192 pousos e decolagens, crescimentos de 4,9% e de 7,3%, respectivamente, na comparação com igual período do ano passado (primeiros oito meses de 2017).