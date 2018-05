Mais notícias de Negócios: Toyota terá 3º turno em duas fábricas

01:00 · 03.05.2018

Durante audiência com o presidente Michel Temer ontem (2) o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, anunciou a abertura de um terceiro turno em duas fábricas a partir de novembro e, com isso, a criação de 1.570 empregos. O turno será aberto em Sorocaba e Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Walmart e Hiper

Dia das Mães: vendas devem crescer 15%

Neste ano, o Dia das Mães deve representar uma alta de vendas nas lojas físicas do Walmart e Hiper Bompreço em 15% para a categoria de Telefonia. Para smartphones, a rede espera maior volume de vendas e faturamento nos modelos de R$ 599 a R$ 999, que poderão ser parcelados em até 10 sem juros.

Alta de 0,5%

Cielo: lucro líquido de R$ 1 bilhão no 1º tri

A Cielo registrou lucro líquido pelo critério IFRS de R$ 1,007 bilhão no primeiro trimestre, cifra 0,5% maior que a vista um ano antes, de R$ 1,002 bilhão. Em relação ao último trimestre do ano passado, quando o valor foi de R$ 1,043 bilhão, foi vista queda de 3,4%, uma vez que o indicador sofre influência sazonal por conta das vendas de fim de ano.

12 tipos de autopeças

Camex reduz para 2% tarifa de importação

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) incluiu 12 ex-tarifários na lista do "Regime de Autopeças não Produzidas". Com isso, os itens terão a alíquota do Imposto de Importação reduzida de 18% para 2%. Alguns produtos foram incluídos no regime até abril de 2019.

Na indústria

Após cinco altas, emprego volta a cair

O emprego na indústria teve queda de 0,2% entre fevereiro e março após cinco meses de alta, de acordo com os Indicadores Industriais divulgados ontem (2), pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Ante março de 2017, houve alta de 0,5%.