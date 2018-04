Mais notícias de Negócios: nova diretoria toma posse no CRC/CE

01:00 · 28.04.2018



Após vinte anos desde sua primeira gestão como presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC/CE), o contador e advogado Robinson de Castro foi reconduzido ao cargo para o biênio 2018/2019, bem como os novos conselheiros para o quadriênio 2018/2021. A Solenidade de Posse da nova Diretoria do CRC/CE foi realizada na noite desta sexta-feira (27), na Federação das Indústrias do Estado do Ceará

Telefonia

Ceará perdeu mais de 50 mil linhas fixas

O Estado do Ceará registrou queda de 12,47% no número de linhas telefônicas fixas de concessionárias no mês de março, em comparação com igual período do ano passado. Foram 50.091 linhas a menos, caindo de 401.681 a 351.590 linhas fixas.

Reforma trabalhista

Pão de Açúcar vê queda em processos

O vice-presidente de Finanças do Grupo Pão de Açúcar (GPA), Christophe Hidalgo, afirmou que a Reforma Trabalhista gerou uma redução de 35% a 40% nos processos movidos contra a companhia.

De 25 a 27 de maio

Feirão Caixa da Casa Própria no Iguatemi

O Feirão Caixa da Casa Própria em Fortaleza vai acontecer este ano no Espaço Jangada, no Iguatemi, entre os dias 25 e 27 de maio. Com o auxílio de 30 construtoras, serão disponibilizados, 6.400 imóveis para financiamento entre novos e usados.

Diz Mastercard

Vendas do varejo em março crescem 2,6%

As vendas totais do varejo brasileiro em março de 2018, excluídos os negócios de automóveis e materiais de construção, registraram avanço de 2,6% em comparação ao verificado no mesmo mês de 2017, disse a Mastercard.