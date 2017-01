Mais notícias de Negócios: Demanda aérea global cresce 7,6%

00:00 · 12.01.2017

Em novembro

A demanda global por viagens aéreas cresceu 7,6% em novembro de 2016 na comparação com igual mês de 2015, informou ontem, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). Segundo a entidade, o resultado marca a maior alta na demanda nos últimos nove meses.

De Privada à pública

Anatel publica consulta às telefonias

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou a consulta pública para atualizar o Plano Geral de Outorgas de Serviço de Telecomunicações. O processo estará disponível para contribuições até as 23h59 do dia 12 de março.

Fim do processo

CVM e TIM fecham acordo de R$ 200 mil

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encerrou um processo sancionador contra o diretor de Relações com Investidores da TIM, Rogério Tostes. O executivo pagará R$ 200 mil para evitar um julgamento e eventual condenação pelo órgão regulador do mercado de capitais.

Trabalhadores

Mais de 95% sacaram abono salarial

Mais de 22,61 milhões de trabalhadores sacaram o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2014, cujo prazo encerrou em 30 de dezembro. O número corresponde a 95,93% das pessoas com direito ao benefício. Os valores pagos somaram R$ 18,8 bilhões.

Receitas

Exportações de carne têm queda de 7%

As exportações brasileiras totais de carne bovina somaram US$ 5,5 bilhões em 2016, conforme dados divulgados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). O montante representa recuo de 7% na comparação com 2015.

No Brasil

Aquisições giram R$ 260 bi em 2016

O movimento de fusões e aquisições no Brasil totalizou R$ 258,5 bilhões em 2016. Isso representa uma alta de 15,6% em relação ao ano anterior, de acordo com relatório elaborado pela consultoria Transactional Track Record (TTR).