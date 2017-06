Lucro líquido deve ser liberado até 31 de agosto

00:00 · 07.06.2017

Brasília. O crédito dos dividendos referentes ao lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) auferido em 2016 deve ser distribuído até 31 de agosto, disse ontem (6), o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi. "A data está em negociação, mas a princípio deve ser 31 de agosto", afirmou.

O balanço do FGTS será fechado até o dia 31 de julho, mas há a expectativa de que o valor total dos dividendos a serem distribuídos aos trabalhadores fique em torno de R$ 7 bilhões.

Segundo a vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Deusdina Pereira, esses recursos serão depositados em contas que tinham saldo em 31 de dezembro de 2016 - inclusive para aqueles que tinham contas inativas e sacaram os valores ao longo de 2017.

Os dividendos, no entanto, só poderão ser sacados mediante as regras regulares para retirada de recursos do FGTS. O prazo para o saque das contas inativas será encerrado antes da distribuição dos dividendos, em 31 de julho deste ano.

Caixa Seguridade

O presidente da Caixa reafirmou que a oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade está suspensa. "Não adianta falar nisso se não resolver o balcão", disse.

A Caixa tem contrato com a francesa CNP Assurances, que controla a Caixa Seguros, que prevê exclusividade na venda de seus produtos na rede da Caixa até 2021.

Segundo o presidente do banco, a obrigação é renegociar o contrato com dois anos de antecedência, mas as discussões já estão em andamento entre os assessores financeiros. "Tomamos a decisão de fazer agora", disse Occhi.