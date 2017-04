Intenção de compra sobe pelo 2º mês consecutivo

00:00 · 06.04.2017

O consumidor de Fortaleza está mais propenso a comprar. É o que aponta o índice que mede a intenção de compra do consumidor da Capital cearense, que passou de 33,2 pontos em março para 34,6 pontos neste mês (1,4 ponto a mais). É o segundo crescimento consecutivo, já que na passagem de fevereiro para março, o indicador já havia subido 4,1 pontos. Os dados são da pesquisa Confiança e Intenção de Compra do Consumidor de Fortaleza, divulgada ontem (5) pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE).

A diretora institucional da Fecomércio-CE, Cláudia Brilhante, explica o porquê de as pessoas estarem mais abertas a gastar neste mês. "O consumidor pensa que quando receber o salário e quando sacar o valor das contas inativas do FGTS vai ter condições de comprar, o que gera uma expectativa melhor para o futuro", esclarece ela.

Ela afirma ainda que isso pode ser considerado uma reação da economia. "O comércio acompanha essa expectativa de melhora. Estamos com uma boa estimativa para as vendas de Páscoa, que é uma das melhores datas do ano para o comércio cearense", pontua Cláudia.

O perfil de quem mais está propenso a comprar apurado pela pesquisa é de homens, com idade entre 18 e 24 anos, com ensino superior e renda acima de 10 salários mínimos. "Os homens dessa faixa etária são as pessoas do mercado de trabalho que estão menos endividados, pois não são chefes de família e não tem gastos com escola, entre outros", elucida Cláudia.

Um reflexo deste perfil é a mudança no ranking dos produtos mais desejados. "Desde o mês passado, os homens aparecem como mais dispostos a comprar e isso se reflete nos itens mais cobiçados, tanto que o vestuário só vem em terceiro lugar". Televisão (26,1%), celular (17,4%) e artigos de vestuário (14,7%) foram os mais citados pelos entrevistados. O valor médio das compras é estimado em R$ 294,47, de acordo com a pesquisa mensal da Fecomércio-CE.

Confiança

O Índice de Confiança do consumidor caiu 3,4 pontos neste mês na comparação com março. É a terceira queda consecutiva, depois do pico de 107,9 pontos em janeiro. "Na passagem de dezembro para janeiro, as pessoas ainda estavam na euforia das festas do fim de ano e não sentiam o peso das dívidas. A partir de fevereiro o indicador vem caindo por conta da crise e dessas reformas que tramitam na Câmara", explica Cláudia Brilhante.

O resultado de abril foi influenciando pela redução de 5,8% do Índice de Situação Futura (ISF), que passou de 105,6 pontos, em março, para 99,5 pontos em abril. Já o Índice de Situação Presente teve leve melhoria, de 0,9%, atingindo 88 pontos neste mês.

Situação financeira

No perfil daqueles com maior otimismo também se destacam os consumidores do gênero masculino (36,7%), do grupo com idade entre 18 e 24 anos (40,4%) e com renda familiar superior a cinco salários mínimos (39,6%). A pesquisa também revela que 53,6% dos consumidores de Fortaleza consideram que sua situação financeira atual está melhor ou muito melhor do que há um ano.