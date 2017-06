Governo do Ceará vai injetar R$ 1,2 bi na economia em julho

00:00 · 14.06.2017

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), o comércio da Capital deve crescer 1% em julho deste ano frente ao mês anterior, impactado pelos pagamentos aos servidores estaduais e municipais ( Foto: Honório Barbosa )

Servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Ceará irão receber no próximo dia 6 de julho a primeira parcela do 13º salário. A informação, divulgada ontem pelo governador Camilo Santana via Facebook, representa uma soma de R$ 410 milhões. Assim, no total da folha de pagamento do funcionalismo público em julho, o Estado deve injetar aproximadamente R$ 1,2 bilhão na economia cearense, segundo a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

A Pasta também informou que sobre essa primeira parcela não incidem descontos. Assim, cada servidor estadual receberá o valor correspondente à metade de seu salário bruto.

Os R$ 410 milhões da primeira parcela representam cerca de 2,5% a mais em relação ao que foi desembolsado pelo Estado com a primeira parte do 13º no ano passado (R$ 400 milhões).

"Já se preparem. O pagamento entra na conta para os servidores no próximo dia 6 de julho. Espero que vocês possam desfrutar de excelentes férias", afirmou o governador Camilo Santana, na rede social.

Ainda não há data para o pagamento da segunda parcela do 13º salário do servidores, mas, por lei, isso deve ocorrer até o dia 20 de dezembro.

O Estado possui hoje um total de 162, 8 mil servidores, incluindo 96,9 mil ativos, 47,1 mil inativos e 18,6 mil pensionistas.

Prefeitura

Além do Estado, a Prefeitura de Fortaleza também já havia anunciado a data de pagamento da primeira parcela do 13º salário de seus servidores.

De acordo com a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), cerca de 34 mil servidores ativos de Fortaleza e outros 15 mil inativos, entre aposentados e pensionistas, receberão, no dia 19 de junho, 40% do valor do 13º, totalizando um montante de R$ 81,2 milhões.

Férias coletivas

Na folha de pagamento do dia 1º de julho, serão depositados ainda R$ 13,18 milhões referentes ao valor das férias coletivas do magistério, abrangendo cerca de 9 mil professores em sala de aula. Contando apenas com os salários de 1º de julho, serão pagos R$ 270 milhões aos servidores do município.

Em um intervalo de 30 dias, a Prefeitura está injetando um total de R$ 627,3 milhões na economia da Capital cearense, somando o pagamento das folhas dos servidores em 1º de junho e 1º de julho, da primeira parcela do 13º salário e das férias coletivas do magistério.

Comércio

"Todo dinheiro é bem-vindo. O prefeito já havia anunciado o pagamento do 13º, e agora foi o governador. É uma das melhores notícias que nós podemos ter e também para o consumidor, que vai poder sair de uma situação negativada. Ele fica com o nome limpo e pode consumir", comemora o presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves.

Com os pagamentos de parte do 13º salário para os servidores estaduais e municipais, o representante da entidade projeta que o varejo da Capital registre um crescimento de cerca de "3% neste mês (em comparação a junho de 2016) e no mês que vem a gente deve crescer em cima do mês de junho deste ano algo em torno de 1%".

Balanço

Alves não revela números, mas afirma que o comércio varejista de Fortaleza não teve um bom desempenho no primeiro semestre deste ano, "sobretudo nos meses de fevereiro e março. Em maio, a gente já teve um período positivo. Muito tímido, mas positivo, e agora em junho estamos vendo um efeito prático positivo. No fim do dia, no nosso caixa, nós já vemos um sinal positivo maior", afirma.

Para o segundo semestre, as perspectivas são melhores, segundo ele. "Se a política não atrapalhar a economia, nós teremos um segundo semestre completamente diferente dos segundos semestres dos últimos três anos", projeta.