Fraport entrega anteprojeto do Aeroporto à Anac

Apresentado parcialmente pela diretoria da Fraport Brasil, quando o grupo esteve pela primeira vez no Ceará, em outubro, o anteprojeto do Aeroporto Internacional Pinto Martins foi entregue ontem (20) à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e dá seguimento ao procedimento burocrático previsto no leilão e que deve repassar o terminal da Infraero para a empresa alemã definitivamente no próximo ano.

O documento traz detalhes sobre as intervenções planejadas pela nova administradora no Aeroporto de Fortaleza, assim como o cronograma em que estará as previsões de datas de conclusão de cada etapa das obras.

Segundo fontes do setor, o anteprojeto não deve trazer nenhuma novidade ao que já é exigido do no edital de concessão, como o aumento da pista e as novas posições de aeronaves. A própria Fraport também já adiantou o que deve fazer a mais, referindo-se à reforma das pistas de rolamento, renovação das cercas e a criação de novos portões.

Operação e detalhes

Contatada, a concessionária, no entanto, não revelou detalhes do plano, como quantas novas áreas de check in e portões serão construídos, nem mudanças operacionais nas áreas de embarque e desembarque do Aeroporto.

Já a Anac confirmou o recebimento do documento na tarde de ontem (20), mas não soube precisar quando o Certificado de Operação Provisório será emitido à Fraport.

De acordo com o edital, que estabelece 120 dias desde a assinatura do contrato, este documento também deve ser emitido até o dia 26 de dezembro e é um dos requisitos para que a empresa assuma definitivamente a administração do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

No que diz respeito a prazos, a Fraport vem muito bem sucedida, afinal, foi a primeira empresa da última rodada de concessões a ter Plano de Transferência Operacional aprovado pela Anac antes do prazo previsto.

Andreea Pal em Fortaleza

A informação da entrega do plano aconteceu justamente quando a CEO da Fraport Brasil visita Fortaleza. Andreea Pal esteve na Capital cearense em23 de outubro, desembarcando da Europa primeiro no Aeroporto Pinto Martins, antes de ir para o Rio Grande do Sul - de onde deve conduzir a empresa.

Desta vez, fontes do setor especulam que ela deva ter vindo definir algo sobre as obras. Desde novembro construtoras disputam o contrato para a construção, que deve movimentar parte dos R$ 600 milhões desembolsados pela empresa a partir de fevereiro do próximo ano.

Outro motivo que pode ter trazido a CEO ao Ceará é a confraternização da Fraport. Enquanto que, no Rio Grande do Sul, os funcionários do Aeroporto de Porto Alegre, também arrematado pela empresa no leilão, festejaram na semana passada, em Fortaleza, a confraternização aconteceu no último dia 18. A agenda da executiva, no entanto, não foi confirmada.