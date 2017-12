Fortaleza começa o ano com R$ 1,9 bi

01:00 · 23.12.2017

Assim como no Estado, a expectativa em âmbito municipal também é de uma resposta mais favorável da economia em 2018. O Município inicia o ano com aproximadamente R$ 1,9 bilhão em caixa já disponível para aplicações em obras na Capital, segundo o prefeito Roberto Cláudio. Ele aponta que o montante foi obtido através de diversas parcerias fechadas entre a Prefeitura e entes públicos neste ano.

"Chegamos (ao fim do ano) com a máquina pública mais enxuta, muito recursos captados e a expectativa de, entre Prefeitura e governo (estadual e federal), iniciarmos investimentos de R$ 1,9 bilhão em Fortaleza no próximo ano", ressalta o prefeito. Conforme o gestor, o valor será diluído nas ações planejadas pela Prefeitura.

Em meio à crise econômica e política, Fortaleza também conseguiu se sobressair ante o restante do País com suas finanças organizadas, assim como o Estado. "Esse ano foi duro, o terceiro de perda de receita (dos municípios brasileiros). Mas fizemos um ajuste mais intenso no começo do ano e, em paralelo, fomos buscar recursos em outras fontes. Viajei o mundo, fui atrás do governo federal, de bancos de investimentos. Tivemos grande parceria com o governo do Estado e isso permitiu que terminássemos o ano pagando o servidor público em dia, antecipando 13º salário", reforça.

Em relação aos planos para o próximo ano, o prefeito avalia que um desafio importante para o Município na área econômica é manter acelerada a plataforma Fortaleza Competitiva, para a desburocratização dos processos públicos e para a atração de novos investimentos privados na Capital, fortalecendo a atividade turística da cidade e gerando emprego e renda para a população fortalezense.

'Resposta favorável'

O programa, lançado pela Prefeitura em agosto, tem como objetivo viabilizar mecanismos para o surgimento e crescimento de empresas em áreas estratégicas do Município. "Tudo é para garantir, em Fortaleza, uma resposta favorável da economia em 2018", destaca. Em 2018, devem ter início algumas concessões e PPPs do Município. "Dependemos das circunstâncias nacionais, mas há um importante papel a ser feito pelo Município, que foi iniciado no 2º semestre deste ano que nós acreditamos muito que irá refletir novas oportunidades de trabalho e também um novo crescimento da economia em Fortaleza", aponta.