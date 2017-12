Ampliar investimento é desafio para o Ceará em 2018, diz Camilo

01:00 · 23.12.2017

O ano de 2017 não foi livre de impactos da crise econômica, mas foi o primeiro a apresentar indícios iniciais de que o pior ficou para trás. O Ceará, nesse contexto, parece sair de forma mais acelerada, conforme aponta o crescimento de 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual no terceiro trimestre, superior à média brasileira para o período, de 1,4%. A expectativa para 2018 é de otimismo e de mais atração de investimentos.

O governador Camilo Santana opta por não dar uma nota para o seu terceiro ano de gestão, mas avalia que o Estado alcançou importantes resultados que vão perdurar no médio e longo prazo para a economia cearense, como a conquista do hub da Air France-KLM/Gol no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza; a parceria do Porto do Pecém com o de Roterdã (Holanda), que está próxima de ser concluída; e o data center da Angola Cables.

Essa "trinca de hubs", como chama o governador, coloca o Estado em novo patamar nos setores da aviação, portuário e de base de dados, tornando o Ceará mais atraente a investidores.

Projetos

A assinatura de projetos com empresas chinesas para a instalação de uma refinaria no Ceará - sonho antigo do Estado - e a ampla produção de placas de aço pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), cogitando-se, inclusive, uma ampliação do volume produzido, também são pontos ressaltados pelo governador do Estado.

Equilíbrio

Ele destaca ainda o equilíbrio das contas estaduais em um cenário difícil para o restante do País, em que há estados que sequer conseguiam pagar os servidores com regularidade. Em março, o Ceará conquistou a primeira colocação no ranking da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que anualmente analisa cinco indicadores das contas públicas de todos os estados brasileiros.

"Mesmo em meio a uma crise, o Estado do Ceará se manteve como o mais equilibrado no contexto nacional, pagando suas contas em dia, demos reajuste aos servidores, fizemos vários concursos públicos, até antecipei a convocação de alguns", lista o governador. "Vamos terminar o ano fechando positivamente o caixa do Estado, cumprindo todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)".

Média superada

Camilo também ressalta que, embora os números do ano ainda não estejam consolidados, a expectativa do governo é encerrar 2017 com patamar de investimentos públicos superior ao do ano passado, mesmo com menor arrecadação.

Em 2016, o Ceará teve a maior parcela de investimento da receita líquida (11,1%) entre as 27 unidades da federação, conforme a lista da Firjan. Para 2018, o desafio será manter o nível de equilíbrio fiscal e também o de superar novamente esse marco. "Nos preparamos para que, no próximo ano, possamos ainda aumentar o volume de investimentos do Estado", reforça o governador. A ideia é também garantir ainda mais investimentos por parte da iniciativa privada, tanto nacional como estrangeira, no Ceará.

Recursos hídricos

Uma preocupação do governador para o próximo ano, porém, diz respeito à questão hídrica estadual. "Já são seis anos de seca, três do meu governo. É uma situação muito complexa que tem exigido de nós muitos investimentos e energia para buscar alternativas. Espero que no próximo ano a gente tenha um bom inverno, mas além disso, tenhamos a Transposição das Águas do Rio São Francisco", aponta.

Nesse âmbito, também em 2018, deve ter andamento o processo para construção de uma Planta de Dessalinização de Água Marinha na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

"Também é importante garantir o abastecimento através do Cinturão das Águas, que está praticamente pronto o trecho que vai receber as águas do São Francisco. (Lidar com a seca prolongada) é o grande desafio para o ano que vem", destacou o governador Camilo Santana.