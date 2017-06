Feriadão deve movimentar R$ 120 mi no CE

00:00 · 14.06.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Empreendimentos comerciais localizados na praia também estão otimistas com o feriadão, que deve elevar a movimentação e as vendas ( Foto: José Leomar )

Bares, restaurantes, barracas de praia e o setor hoteleiro estão animados com o feriadão de Corpus Christi, que começa nesta quinta-feira (15) e vai até o próximo domingo (18). Para a Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor), a expectativa é que cerca de 50 mil turistas desembarquem no Aeroporto Internacional Pinto Martins, gerando um impacto econômico de aproximadamente R$ 120 milhões em todo o Estado.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura (Infraero), para o período de 14 a 19 de junho são ofertados 6.749 assentos, o que representa um aumento de 6% no número registrado em 2016.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), a taxa de ocupação da rede hoteleira durante o feriado deve chegar a 58,04%, número superior registrado no ano anterior, quando atingiu 55% de ocupação.

Bares e restaurantes

Para Felipe Barreira, um dos sócios do restaurante Coco Bambu, haverá, neste feriadão, um incremento nas vendas entre 20 e 25%. "Esse volume reflete no aumento da movimentação nas nossas unidades. Nós estamos sentindo um crescimento maior nos feriados deste ano", diz o sócio. Segundo ele, o Dia dos Namorados, comemorado na segunda-feira (12) surpreendeu pelo quantidade de pessoas que visitaram os restaurantes da rede. "Pelo menos 40 mil clientes passaram pelas nossas unidades. Este número surpreendeu. Aqui em Fortaleza o tempo de espera na fila chegou a 2h30", comemora ele.

Para a alta estação, a expectativa também é muito boa. "A gente já sentiu um pequeno incremento no começo de junho. Inclusive eu acredito que a alta estação já se inicie nesta semana", diz Barreira.

Barracas de praia

Os donos de barracas de praia da Capital também estão animados para o feriadão e para a alta estação. Segundo Fátima Queiroz, presidente da Associação de Barracas da Praia do Futuro, o feriado de Corpus Christi caiu em um dia conveniente para comércio local. "A gente está se preparando para ter um final de semana bastante movimentado, além disso estamos no mês das festas juninas e isso atrai tanto turistas quanto moradores", afirma a presidente da Associação.

Sobre a alta estação, Queiroz diz que a expectativa é que o movimento seja pelo menos igual ao do ano passado. "Nós estamos trabalhando para que a movimentação seja parecida como a de 2016", avalia.

Já em relação ao aumento no número de contratações para o período, Queiroz informa que diferentemente do ano passado a quantidade de empregos não deve ser maior. "Eu não acredito que contratemos muita gente. Nós percebemos que tem uma carência muito grande de emprego e devemos admitir pelo menos umas 100 pessoas". Ela reitera que a prioridade no momento é manter os empregos que existem. "Nossa expectativa é de não demitir mais ninguém".

Números positivos

Para o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, os números positivos representam o resultado de ações realizadas pela Prefeitura. "Estamos em parceria com a CVC com workshops por todo Norte e Nordeste fortalecendo o turismo regional. As pesquisas de sites nacionais e internacionais têm apontado a Capital como o principal destino do País. Nossas expectativas são as melhores para a alta estação", destaca.

Contratações

"Eu não acredito que contratemos muita gente. Devemos admitir pelo menos umas 100 pessoas na alta estação"

Fátima Queiroz - Pres. da Ass. de Barracas da Praia do Futuro