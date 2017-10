Expolog espera atrair 5 mil participantes

01:00 · 11.10.2017

A 12ª edição da Feira Internacional de Logística (Expolog), lançada ontem (10), tem a expectativa de atrair 5 mil participantes para o Centro de Eventos do Ceará (CEC) nos dias 22 e 23 de novembro deste ano. O número representa um acréscimo de 11,11% frente à quantidade de pessoas (4,5 mil) que estiveram na última edição, no ano passado. A 12ª Expolog reunirá players de 50 marcas dos segmento de logística, transporte e comércio exterior, em uma área de 5 mil metros quadrados (m²).

Com foco na internacionalização dos negócios, a edição deste ano irá receber cinco representantes portugueses, que poderão viabilizar investimentos do país para o Ceará: a Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas (Aneme), Associação Industrial do Distrito de Aveiro (Aida), Associação dos Portos de Portugal (APP), Associação dos Portos de Língua Portuguesa (Aplop) e o Porto de Sines.

"Estão vindo conhecer o potencial do Estado e também querem exportar seus produtos, seus serviços, suas tecnologias. Primeiro estamos fazendo uma aproximação. Depois, os negócios vão se concretizando", destaca a executiva da Câmara Brasil-Portugual, Clivânia Teixeira. "A Aida tem junto a ela 900 empresas, de vários segmentos. Essas entidades vêm olhar o potencial dessa feira para, na edição seguinte, trazerem as empresas", prevê a executiva da câmara, realizadora da Expolog.

Pequeno e médio portes

Enid Câmara, diretora geral da Prática Eventos, que também realiza a feira, destaca que as empresas portuguesas interessadas em investir no Ceará são, principalmente, de pequeno e médio porte. "Os setores são os mais diversos: turismo, gastronomia, vinhos, metalmecânico. Portugal tem muita coisa para nos transmitir, e nós temos muito o que aprender, o que melhorar, nos segmentos de tecnologia, de inovação", destaca.

Composta de palestras, rodadas de negócios e exposições, a Expolog contará, neste ano, com uma novidade. "Teremos neste ano a apresentação de várias startups nacionais e internacionais voltadas ao setor de logística. Apesar de todo esse momento adverso, a gente espera ter um grande evento, com perspectivas de geração de negócios, discussão de temas relacionados a portos, Transnordestina e a competitividade do transporte brasileiro", destaca Enid Câmara.

Além disso, o evento terá palestrantes internacionais. Entre os nomes já confirmados estão Luís Cacho, presidente do Porto de Simes/Portugal, e Murteira Nabo, presidente da Câmara de Comércio e Industria Luso-Brasileira (CCILB).

Para atrair expositores e palestrantes portugueses para a Expolog, uma comitiva de empresários, investidores e executivos cearense foi em março deste ano a Lisboa para promover a feira na capital portuguesa.

Lançamento

A Expolog foi lançada ontem, no auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Ceará (Sebrae-CE), durante o seminário Turismo Mais Inteligente - Oportunidades de Negócios. Na ocasião, a diretora geral da Prática Eventos apresentou a programação prévia do evento. No seminário, também houve palestras com o superintendente do Sebrae-CE, Joaquim Cartaxo, e com o diretor da Aicep Portugal Global - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Fernando Carvalho.

A Expolog tem o apoio do Diário do Nordeste, e promoção do Instituto Future e da Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funcepe). Além da Câmara Brasil-Portugual e da Prática Eventos, a feira é realizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado do Ceará (Setcarce), Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE) e NTC & Logística.