Eventos elevam ocupação hoteleira em Fortaleza

01:00 · 20.12.2017

O aumento do número de eventos de 41, em 2016, para 55, neste ano, foram decisivos para o crescimento da ocupação hoteleira no Ceará entre setembro e outubro, segundo evidencia o balanço do Visite Ceará/Fortaleza Convention & Visitors Bureau, divulgado ontem (19).

No período, a chegada de congressistas em Fortaleza representou uma ocupação média, em cada um desses meses, de cerca de 80%, conforme os dados apresentados no café da manhã de fim de ano promovido ontem.

"Através desses números que foram mostrados, vê-se o impacto dos eventos na ocupação hoteleira, mas quando lê-se ocupação hoteleira, lê-se movimentação na economia de Fortaleza. São mais passeios, mais compras, e todos os setores da economia da nossa cidade são contemplados", afirmou o presidente da entidade, Régis Medeiros, que aproveitou a oportunidade para convocar mais apoiadores para a entidade. "Nós vivemos um momento muito bom, no qual somos a capital dos eventos do Norte e Nordeste. Mas precisamos de mais apoio para realizar e captar esses eventos", declarou, afirmando que apenas Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília possuem equipamentos semelhantes em qualidade e tamanho ao Centro de Eventos do Ceará.

Todos os eventos captados pela entidade, "os eventos que registraram aumento na ocupação hoteleira de 2016 para 2017 foram: Congresso Brasileiro de Contabilidade (alta de 25%), Congresso Brasileiro de Cardiologia (31,14%), Congresso Brasileiro de Pediatria (37%), Congresso Brasileiro de Oftalmologia (45%), e Congresso Brasileiro de Agronomia (46%)".

Além do eventos, o turismo de negócios também se fez presente no Ceará, via Convention Bureau, por 23 visitas técnicas realizadas só neste ano.

Promoção e objetivo

E para captar ainda mais visitantes para Fortaleza, e o Ceará como um todo, a entidade mostrou que representantes comerciais foram a São Paulo e realizaram, em 2017, 66 visitas em associações e entidades, 85 visitas em organizações de eventos e agências de turismo, além de nove treinamentos e promoções. Para 2018, inclusive, o plano de ação do Visite Ceará/Fortaleza Convention & Visitors Bureau é justamente "consolidar Fortaleza como destino de negócios e eventos nacionais e internacionais".