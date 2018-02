Estado apresenta ZPE a japoneses

01:00 · 24.02.2018

Antônio Balhamann apresentou a ZPE do Pecém a um grupo de cerca de 200 empresários japoneses

O Governo do Estado quer atrair mais investimentos para a Zona de Processamento de Exportação do Ceará, localizada no Pecém. Pensando nisso, o secretário de Assuntos Internacionais, Antonio Balhmann, participou do evento de almoço mensal da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, em São Paulo, para apresentar os detalhes do projeto a cerca de 200 empresários japoneses, sendo a maioria deles representantes de empresas instaladas no Brasil.

Durante o evento, Balhmann também formalizou um convite para que os empresários do Japão façam uma visita técnica à ZPE do Ceará e participem de um seminário sobre as oportunidades de investimento no Estado, que deverá acontecer em março, no Palácio da Abolição. A solenidade contará com a presença do governador Camilo Santana, do presidente do Senado Federal, o senador Eunício Oliveira e do embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada.

Segundo Balhmann, o governo enxerga áreas estratégicas que poderiam ser exploradas pelos japoneses no Ceará, dentre elas a indústria de alimentos e a de pescado e atum.

Balhmann comentou que o Estado está trabalhando para garantir um investimento de US$ 7,5 bilhões com Banco de Desenvolvimento da China, na área de refino e petroquímica, contando já com área e projetos definidos.

Para receber novos investimentos na ZPE, o Estado já está trabalhando a expansão no Setor II, que conta com 1.911 hectares para integrar projetos que desejarem se instalar no Pecém e receber as condições especiais do programa da Zona. "O projeto dessa área já está pronto e a expectativa é investir cerca de R$ 35 milhões. Ela terá capacidade para abrigar cerca de 50 novas indústrias de setores diversificados, dentre eles granito e energia", destacou Balhmann.