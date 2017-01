Contribuinte já pode emitir boleto do IPVA

00:00 · 03.01.2017

A emissão do boleto do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) já pode ser realizada no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz-CE) (www.Sefaz.Ce.Gov.Br). A parcela única vence no dia 31 deste mês, com desconto de 5%. O proprietário de veículo poderá parcelar o imposto em até cinco vezes. Neste caso, não há desconto e a primeira parcela vence no dia 10 de fevereiro.

Ao todo, 2.261.247 veículos serão tributados, com uma previsão de arrecadação de R$ 828.562.883,17 milhões, onde 50% desse valor pertencem ao tesouro estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses. O maior IPVA a ser pago no Estado, em 2017, será de R$ 43.120,74, referente a uma Ferrari 2010. Já o proprietário de um buggy 2005 pagará o menor imposto, R$ 51,70.

Cartão de crédito

As pessoas que decidirem parcelar o desembolso - sem nenhum abatimento especial - deverão pagar as parcelas, que não podem ser inferiores a R$ 50,00, nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio e 12 de junho de 2017.

Como em 2016, o IPVA referente ao ano de 2017 também poderá ser pago nos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou ao Bradesco.

Fraudes

A Sefaz ressalta que, da mesma forma como procedeu em 2016, não fará envio dos boletos de IPVA pelos Correios. Todos os boletos para pagamento estão disponíveis aos contribuintes, desde segunda-feira (2), no site da Secretaria.

A Sefaz alerta ao contribuinte que não está enviando nenhum boleto pelos Correios, evitando fraudes. Portanto, o proprietário de veículo deve emitir o boleto do site da Sefaz.

A rede credenciada para pagamento do IPVA inclui os seguintes bancos e correspondentes bancários: Bando do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Empreendimentos Pague Menos e casas lotéricas.

IPTU

Já a data de emissão dos boletos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana(IPTU) está prevista para ser divulgada, pela Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), na primeira quinzena deste mês.

O contribuinte da Capital cearense deverá contar com descontos no pagamento do IPTU 2017. No ano passado, a Prefeitura de Fortaleza ofereceu abatimentos de 10%, 7,5% e 5% para os boletos que se venceram nos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio reafirmou - em entrevista para o Diário do Nordeste na última semana - que o imposto será reajustado apenas pela inflação de 2016. Será o terceiro ano consecutivo em que o IPTU será revisto sem alteração nas alíquotas.

Mais informações

