BB deve abrir 5 agências no Estado em 2017

00:00 · 23.12.2016 por Carol Kossling - Repórter

O Banco do Brasil inaugurou ontem o novo Escritório Exclusivo Digital e o Escritório de Negócios MPE ( FOTO: NATINHO RODRIGUES )

Após ter anunciado há pouco mais de um mês o plano de reestruturação do Banco do Brasil (BB), que contemplava o fechamento de sete unidades físicas em Fortaleza, a entidade inaugurou duas novas unidades digitais na Capital cearense ontem e programa para 2017 abertura de mais cinco, sendo uma delas física.

Na soma dos anos, este e o próximo, a avaliação do superintendente Estadual de Varejo e Governo do Banco do Brasil, Castro Junior, é positiva, pois são 13 novas agências e apenas cinco fechamentos e duas unidades que sofrerão fusão com a criação dos escritórios digitais. "Na média estamos crescendo mesmo na rede física do Ceará", disse. No Estado, a previsão é de encerrar o ano de forma positiva com crescimento entre 8% e 9%.

Das 13 novas unidades em Fortaleza, oito foram inauguradas este ano, sendo três Agências Estilo Digital, três especializadas pessoa jurídica (PJ) e dois escritórios digitais, um exclusivo e outro MPE. Para 2017, serão três no início do ano, entre janeiro e fevereiro, sendo uma unidade física para pessoa física e PJ, além de outras duas agências especializas em pessoa jurídica.

A outra, sem data certa, será uma Agência Estilo Digital e a última terá seu modelo definido após estudos. Entre as cinco agências que serão fechadas estão as unidades da Av. Monsenhor Tabosa (3471); Santos Dumont (3647 - na esquina com a Rua Silva Paulet); Dnocs (4440); Aeroporto Pinto Martins (4465); e Lagoa de Messejana (5049), a partir de fevereiro do próximo ano.

Modelos

Inaugurado ontem, o novo Escritório Exclusivo Digital é voltado para pessoas físicas com renda mensal entre R$ 4 mil e R$ 8 mil. Já o Escritório de Negócios MPE é destinado para empresas com faturamento anual de R$ 1 milhão. São as primeiras unidades para estes segmentos no Ceará. O Estado já conta com três Agências Estilo Digital, inauguradas em 2016, voltadas para clientes com renda a partir de R$ 8 mil. Todos os serviços e produtos disponíveis nas unidades físicas estão disponíveis na virtual com horário de atendimento estendido das 8h às 22h e formas online de contato com o gerente.

Os dois novos escritórios digitais funcionam na Av. Duque de Caxias, 560, no Centro de Fortaleza e tem entre 16 mil e 20 mil clientes em carteira. De acordo com o vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores da instituição, José Maurício Coelho, esta tendência das soluções digitais para os clientes é irreversível. "Este é o comportamento do nosso cliente e o que temos feito é buscar alternativas para acompanhar esta evolução", explicou.

Atualmente, 40% das transações do Banco do Brasil, ou seja 1 bilhão, são feitas pelos aparelhos celulares. E este percentual sobe para 67% se for acrescentado o computador. Este ano, apenas 3% das transações são realizadas no terminal do caixa. Até o fim de 2016, a entidade está abrindo 39 novos escritórios digitais em 11 estados brasileiros que atingem 415 mil clientes pessoa física e aproximadamente 100 mil pessoas jurídicas.

Coelho declarou ainda que até fim de 2017 serão abertos 255 novos escritórios digitais, totalizando 500 unidades. "Isto é para criar aquele conforto que nosso cliente está demandando no dia a dia. O cliente hoje não quer mais se deslocar até uma agência física para fazer uma transação", disse. A expansão continuará ao longo dos anos.

Para o executivo, esta transformação digital está em andamento e vai ser muito rápida. "Estamos nos posicionando como um banco digital com pontos físicos de atendimento para que nosso cliente faça a opção da melhor forma de ser atendido", destacou. Com a reestruturação da rede física e a transformação no digital, o Banco do Brasil deve ter uma economia de R$ 750 milhões por ano quando estiver completamente implementada. "Conseguimos recursos fazendo a própria revisão da rede física", acrescentou.

Perfil

Castro Junior ressaltou ainda que esta mudança no comportamento do consumidor nacional é seguida no Estado. "Aqui no Ceará, o perfil é o mesmo. O cearense procura cada vez menos os canais físicos de atendimento e usa os canais alternativos e digitais. No Ceará acontece na mesma intensidade que no resto do País", comentou.

O superintendente revelou, ainda, que apesar do modelo de negócio ser digital e virtual daqui para frente existem clientes que buscam o meio físico. "O investimento do Banco do Brasil no Ceará continua muito forte. Em 2016 criamos três agências Estilo para clientes de alta renda com este modelo digital. Isto tem a ver com a mudança de comportamento", avaliou.

SAIBA MAIS

Agências a serem fechadas:

Agência 3471-1: Av. Monsenhor Tabosa, 634 - Praia de Iracema

Agência 3647-1: Av. Santos Dumont,2088, Térreo - Aldeota

Agência 4440-7: Av. Duque de Caxias, 1700 - Centro

Agência 4465-2: Av. Sen. Carlos Jereissati,3000 - Serrinha

Agência 5049-0: Rua Dr. Pergentino Maia, 535 - Messejana

O QUE ELES PENSAM

Meio digital conquista clientes

"Os meios digitais são importantíssimos para o comércio. E o Banco do Brasil sai na frente. Os aplicativos são os mais badalados e acessados no Brasil. O Banco do Brasil está de parabéns porque isso facilita a vida e as transações de todo mundo".

Carlos Rodrigues

Superintendente da CDL de Fortaleza

"O cliente que fizer uma transação pelo meio digital não vai querer outro meio de pagamento. É uma evolução que veio para ficar e dar segurança ao cliente, isso evita assaltos e outros problemas. Todos nós temos que evoluir, admitir e aderir ao mundo digital".

João Porto Guimarães

Presidente da Associação Comercial do Ceará