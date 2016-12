55% aderem a plano de aposentadoria no Ceará

00:00 · 23.12.2016

O plano de aposentadoria voluntariada disponibilizado pelo Banco do Brasil até o momento tem, no Estado, adesão de 55% dos funcionários. "É maior que a média nacional que é de 50% das pessoas que faziam parte do público-alvo. As pessoas poderiam optar ou não", informou o superintendente Estadual de Varejo e Governo do Banco do Brasil, Castro Junior.

De acordo com ele, os funcionários que optaram pela aposentadoria saíram felizes com um incentivo financeiro adicional. E para quem ficou as oportunidades foram imensas, até ontem, foram 110 ascensões profissionais por conta das vagas que surgiram. "É um momento espetacular", afirmou.

Prioridades

Em 2016, os mercados prioritários no crescimento foram o de pessoa física, com crédito direto ao consumidor e mercado geral de relacionamento com a pessoa física, e também o de agronegócio. "Apesar do agronegócio no Ceará ser muito alicerçado em Pronaf e micro e pequenas empresas, a gente tem também médios e grandes empresários que vem buscando alternativas no mercado nacional e internacional. A exemplo de algumas empresas de camarão", explicou Castro.

Já o mercado empresarial teve dificuldade maior em virtude da retração do consumo e pela redução de investimentos que os empresários fizeram em 2016. "Ele andou um pouco de lado", disse Castro.

No setor imobiliário o impacto foi bem menor em relação a média Brasil, tanto de lançamentos como em vendas. "Não foi um ano ótimo, mas foi um ano de desafio que os empresários da construção civil cearense souberam administrar e fazer a sua gestão de despesas e estão crescendo", analisou. (CK)