Aposentado ganha R$ 974 a mais com a regra 85/95

00:00 · 26.12.2016

De acordo com o INSS, de julho de 2015 a dezembro deste ano, foram concedidas 410.672 aposentadorias por tempo de contribuição ( Foto: Bruno Gomes )

São Paulo. Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que completam a pontuação exigida pela regra 85/95 conseguem uma aposentadoria, em média, R$ 974,23 a mais do que aqueles que se aposentam antes, com o desconto do fator previdenciário.

O valor médio das aposentadorias concedidas com a fórmula 85/95 de julho de 2015 até esse mês foi de R$ 2.943,20. A regra entrou em vigor no dia 18 de junho do ano passado. Já o valor médio dos benefícios calculados com o desconto do fator previdenciário em igual período foi de R$ 1.968,98, segundo dados do INSS fornecidos via Lei de Acesso à Informação.

Ainda conforme o órgão, de julho de 2015 a dezembro deste ano, foram concedidas 410.672 aposentadorias por tempo de contribuição, sendo 244.553 com desconto do fator e 166.119 pelo 85/95. Isso significa que quatro em cada dez dos segurados do INSS que se aposentaram por tempo de serviço garantiram o benefício pelo cálculo mais vantajoso. A proporção de aposentadorias calculadas pela fórmula 85/95 variou de 35% a 45% no período em questão.

Reforma da Previdência

Caso a proposta de reforma previdenciária do governo de Michel Temer seja aprovada como foi apresentada, a aposentadoria por tempo de contribuição será praticamente extinta, uma vez que o brasileiro teria que contribuir ao menos 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. A fórmula da reforma proposta pelo governo reduz valor final da aposentadoria.

Já a regra 85/95 garante o benefício integral ao segurado que completar, na soma da idade com o tempo de contribuição ao INSS, 85 pontos, no caso das mulheres, e 95 pontos, no caso dos homens. O tempo de contribuição mínimo é o mesmo exigido para a aposentadoria com fator: 30 anos para as mulheres e 35 para os homens.

Novo cálculo

O fator previdenciário e a fórmula 85/95 deixarão de existir se a proposta do governo for aprovada forma que está pelo Congresso. Após a reforma, os benefícios concedidos serão calculados considerando 51% da média salarial do segurado mais 1% para cada ano de contribuição ao INSS para definir o valor final da aposentadoria.

A expectativa do governo é que as discussões sobre a reforma se estendam até o fim do primeiro semestre de 2017. Isso deve garantir o benefício integral para quem completar a pontuação do 85/95 até julho. Segundo a Previdência Social, quem já tiver o direito adquirido poderá escolher a melhor regra para se aposentar.