Agências da caixa abrem 2h mais cedo até quarta

00:00 · 12.06.2017

Os beneficiários da quarta etapa dos saques das contas inativas do FGTS terão até quarta-feira (14), duas horas a mais para resgatar o benefício. As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) funcionarão em horário especial visando este público. No Ceará, as portas de 33 unidades bancárias serão abertas a partir das 8h.

De acordo com a Caixa, nesta quarta etapa de pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, serão aproximadamente 7,5 milhões de trabalhadores beneficiados em todo o Brasil. Ao todo, estão disponíveis cerca de R$ 11 bilhões, o que representa aproximadamente 25% do total de trabalhadores e recursos abrangidos pela medida que trata das contas inativas do FGTS.

No Estado do Ceará, nesta etapa do calendário, conforme a Caixa, serão 129.995 trabalhadores beneficiados, num total disponível de R$ 129 milhões.

O horário diferenciado de atendimento teve início no último sábado (10), quando as agências abriram especificamente para dar início ao atendimento da demanda de clientes inclusos nos pagamentos - trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro.

Previsto inicialmente para o dia 16 junho o pagamento da quarta fase foi antecipado. Segundo a vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Deusdina Pereira, a estratégia de antecipar o atendimento visa beneficiar os trabalhadores. "Antecipamos o calendário para o dia útil de 12 de junho e apresentamos a alternativa de levantamento dos valores das contas inativas FGTS a partir do sábado (10) com objetivo de levar ainda mais comodidade aos trabalhadores. Com a liberação dessa fase entramos na reta final dos pagamentos das contas inativas do FGTS", pontuou.

Balanço

Entre os dias 10 de março e 2 de junho, a Caixa registrou o pagamento de mais de R$ 27,6 bilhões relativos às contas inativas do FGTS. O número de trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto que já sacaram alcançou 16,3 milhões de pessoas.

O valor equivale a 95,2% do inicialmente previsto de R$ 29,1 bi e aproximadamente 81% dos trabalhadores (20,1 milhões). No Ceará, até o dia 2, o total de 331.468 trabalhadores sacou o valor de R$ 370,6 milhões.

Endereços

No Ceará, 33 agências vão abrir mais cedo até quarta-feira, sendo 20 na Capital. Confira!