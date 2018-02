2º voo da Condor terá início em 22 de junho

01:00 · 27.02.2018

Empresa aérea alemã já possui uma frequência semanal no destino, que ocorre aos domingos

A Condor Airlines, empresa aérea alemã, anunciou ontem uma nova frequência de voo saindo do Ceará para a Europa. Todas as sextas-feiras, a partir do dia 22 de junho, haverá uma aeronave da empresa partindo do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, com destino a Frankfurt, na Alemanha. A Condor, que já opera aos domingos no destino, chega à segunda frequência semanal.

Segundo a empresa, a nova frequência "oferece várias possibilidades de conexões para diversos pontos da Europa através das companhias aéreas que têm parceria com a Condor - onde as conexões são emitidas no mesmo bilhete".

Turismo

"Atualmente, o mercado de Fortaleza é o segundo melhor em vendas no Brasil. E certamente o voo vindo de Frankfurt atrairá ainda mais turistas para o Estado do Ceará. A Condor opera com os modernos B767-300, oferecendo três classes de serviços a bordo: Business, Premium e Economy. A companhia também foi eleita como a preferida pelos alemães", informou a empresa.