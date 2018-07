1º voo da Latam para Orlando tem 83% de ocupação

01:00 · 06.07.2018

A rota da Latam que liga Fortaleza a Orlando, nos Estados Unidos, estreou, ontem (5), com bons resultados para a companhia, que anunciou uma série de voos de a para a Capital cearense no mês passado. A primeira operação do novo voo de Fortaleza para a cidade americana pela empresa teve 83% dos assentos preenchidos e, para as próximas semanas, a taxa de ocupação média chega a ficar acima dos 75%, segundo informou a Latam.

De acordo com pesquisa direta feita pela reportagem na manhã da última quarta-feira (4), os preços para o voo inaugural direto entre Fortaleza e Orlando custava a partir de R$ 2.417,78 (trecho de ida). Com o início da operação, a Latam passa a contar com cinco voos diretos de Fortaleza para os Estados Unidos, sendo dois para Orlando (a rota inaugurada conta com suas frequências semanais) e outros três para Miami.

Neste mês e em agosto, a companhia aérea concretiza a ampliação de 25% nos pousos e decolagens envolvendo o Aeroporto de Fortaleza, o que tornou o terminal cearense a 3ª maior base da Latam no País. Na última quarta-feira (4), governo do Estado e a aérea celebraram o investimento no Ceará e, durante a ocasião, o CEO da empresa no Brasil, Jerome Cadier, afirmou que o projeto do hub, que foi anunciado no ano de 2014, continua "vivo".

Agora, a companhia aérea se prepara para, no dia primeiro de agosto, ampliar as suas operações para Guarulhos (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE), São Luís (MA), Teresina (PI), Manaus (AM), Belo Horizonte (MG) e será inaugurada a rota que liga a Capital cearense a Vitória, no Espírito Santo.

Ampliação

Com isso, os voos da Latam para Guarulhos saindo de Fortaleza passarão de 41 para 47 operações semanais. Outro reforço expressivo foi observado na ampliação do número de voos entre Recife e Fortaleza, com a rota ganhando cinco voos (ida e volta). Além disso, a frequência entre Fortaleza e Vitória já será implementada com a ocorrência de seis frequências semanais.

As ampliações e novas rotas já inauguradas pela companhia aérea, além de Fortaleza-Orlando, incluem os voos operados aos fins de semana partindo da Capital com destino a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a nova rota entre Fortaleza e Curitiba, também com voos aos fins de semana, ampliação de voos para Brasília (em agosto será novamente ampliada), ampliação do número de voos para Guarulhos e a retomada das operações da Latam entre Fortaleza e Rio de Janeiro, com uma frequência por semana para o Galeão.