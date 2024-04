Gratuita, mostra cearense de cinema exibe 20 curtas-metragens que propõem um futuro melhor

A partir desta terça-feira (23), Fortaleza recebe a segunda edição da Mostra Utopia Pertence a Nós de Cinema e Direitos Humanos, que reúne 20 curtas-metragens de todo o País em cinco sessões gratuitas e abertas ao público.

O evento, cujo objetivo é destacar filmes independentes que trazem proposições para um futuro mais sustentável e igualitário, ocorre até o dia 27 de abril, no Cuca Pici, e é uma realização da produtora cearense Mar de Fogueirinha, com apoio da Prefeitura de Fortaleza. Os filmes também serão exibidos online, no site do evento.

Segundo a diretora e curadora Camilla Osório de Castro, o conceito de uma mostra que voltada para possibilidades construtivas em meio às crises que o mundo enfrenta surgiu de um videoensaio da socióloga e pesquisadora Sabrina Fernandes, que situa a utopia como uma imaginação do futuro.

Não à toa, a primeira edição da mostra ocorreu de forma virtual, em meio à pandemia. Mas mesmo com o fim da emergência sanitária, defende Camilla, é preciso continuar a pensar em soluções focadas no respeito aos direitos humanos – daí a relevância de uma nova edição do evento.

“Olhando em retrospecto, o contexto da pandemia abre uma quadra histórica e uma problematização que a gente tem de futuro”, pontua. “A partir daí, muita coisa mudou, tanto no nosso pensamento político, como no nosso pensamento estético. E o cinema vem acompanhando essa mudança”, completa.

Neste ano, assuntos como a crise climática e questões como juventude, raça, gênero e sexualidade compõem sessões temáticas que visam demonstrar como o cinema se consolida como plataforma de produção, reflexão e transformação social.

“Tudo o que a gente vem vivendo faz com que refletir sobre o futuro e pensar alternativas para o futuro se torne algo que continua sendo relevante. E os realizadores de cinema estão sempre produzindo dentro desse tempo histórico, repercutindo reflexões e debates do tempo histórico. Então, a gente tem muitos filmes que estão pensando isso, inclusive desde antes de 2020”, lembra Camilla.

Ao todo, 242 filmes foram inscritos na mostra, por realizadores de todo o País. De acordo com Camilla, a curadoria foi feita a partir de critérios de diversidade geográfica, de raça, gênero e sexualidade, como forma de garantir um olhar mais amplo sobre os problemas enfrentados na atualidade – e diferentes formas de elaborar possíveis soluções para eles.

Produzido por uma equipe 100% cearense, o evento tem como colaborador o repórter e colunista do Verso João Gabriel Tréz, que participou como crítico convidado das duas edições da mostra.

Confira a programação completa:

Terça-feira (23/04) – Sessão 1, a partir de 14h

Manual da Pós-verdade (20min, DF)

Justa Causa (21min, SP)

Viventes (20min, RJ)

Quarta-feira (24/04) – Sessão 2, 14h

Reino da Encantaria (7min, CE)

Ana Rúbia (15min, MT)

Geruzinho (14min, SE)

Carne Traída (12min, PA)

A Velhice Ilumina o Vento (20min, MT)

Quinta-feira (25/04) – Sessão 3, a partir de 14h

Água Rasa (19min, MG)

Parnamirim Kaluanã (23min, CE)

Noke Koi (30min, AC)

Jussara (9min, BA)

Sexta-feira (26/04) – Sessão 4, a partir de 10h

Morro do Cemitério (19min, MG)

Pássaro Memória (15min, RJ)

Kila & Mauna (19min, CE)

Sexta (26/04) – Sessão 5, a partir de 14h

Todo Romance Termina Assim (12min, SP)

No Início do Mundo (24min, MG)

Fluxo, o Filme (14min, SP)

Do Tanto de Telha no Mundo (23min, CE)

Avôa (4min, PB)

Serviço

II Mostra Utopia Pertence a Nós de Cinema e Direitos Humanos

Quando: De 23 a 27 de abril

Onde: Cuca Pici (R. Cel. Matos Dourado, 1499 - Pici) e online, no site da mostra

Horário: Todos os dias às 14h; na sexta-feira (26) sessão extra às 10h

Classificação livre

Mais informações: utopiapertenceanos.com.br e @mostrautopia