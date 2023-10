Criadores da série ‘Cangaço Novo’ participam palestra gratuita na Escola Porto Iracema das Artes

Fenômeno do Amazon Prime Video, a série Cangaço Novo é uma das mais assistidas na plataforma em diversos países. A trama, que se passa em uma cidade fictícia do Sertão cearense, levou dez anos para ser finalizada e se tornou um clássico instantâneo desde o lançamento, em agosto deste ano. No próximo dia 19, os roteiristas e criadores da série, Eduardo Melo e Mariana Bardan, compartilham detalhes da produção em uma aula aberta na Escola Porto Iracema das Artes.

O estudo de caso, destinado a estudantes, profissionais e entusiastas do audiovisual, começa às 19h e terá mediação do realizador, professor e pesquisador Samuel Brasileiro. Não há necessidade de inscrição prévia para participar.

“Cangaço Novo” se destaca por ter um elenco de atores e atrizes nordestinas. A produção gira em torno da história de Ubaldo, um bancário sem memória de sua infância, que precisa de dinheiro para cuidar de seu pai adotivo doente. É quando ele acaba recebendo uma herança – e uma missão – que mudará sua vida.

Conheça os criadores

Legenda: Mariana Barlan e Eduardo Melo conversam com público em estudo de caso no próximo dia 19 Foto: Divulgação

Eduardo Melo é formado em Matemática Aplicada e Computacional na Universidade de São Paulo, Cinema na FAAP (SP) e em roteiro na New York Film Academy em Los Angeles. Trabalhou no desenvolvimento da série de ação "DNA do Crime" para a Paranoid com o diretor Heitor Dhalia, e em um longa-metragem para Conspiração com o diretor Marcus Baldini.

Já Mariana Bardan é formada em Cinema na FAAP e Letras na USP. Seu currículo é diverso e vai de colaborações para novelas a roteiros para projetos com Inteligência Artificial.

Experientes em diversas áreas do audiovisual, Eduardo e Mariana também já trabalharam juntos em outros projetos. Ambos roteirizaram “Contos Curiosos de Ítalo Ferreira”, documentário sobre a vida do primeiro surfista medalhista de ouro, além das séries de animação "Tata", "O Show da Luna", "Ping & Pong" e "Cordélicos" - projeto finalista do 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro concorrendo como melhor série de animação.

Serviço

Estudo de caso de “Cangaço Novo” com Eduardo Melo e Mariana Bardan

Quinta-feira, 19 de outubro, às 19h

Pátio da Escola (Rua Dragão do Mar, 160 – Praia de Iracema)

Gratuito e aberto ao público